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Colacem, nuovo equilibrio al vertice: le holding di Carlo e Ubaldo Colaiacovo salgono al 37,5% di Financo

Le quote erano precedentemente in mano a Franco Colaiacovo Gold, che deteneva complessivamente il 25% della società

carlo ubaldo colaiacovo colacem

Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno acquisito ciascuna il 12,5% del capitale di Financo — la holding che controlla Colacem, azienda produttrice di cemento con impianti nel territorio varesino — per un prezzo complessivo di 450 milioni di euro. Le quote erano precedentemente in mano a Franco Colaiacovo Gold, che deteneva complessivamente il 25% della società.

L’operazione, voluta e gestita da Carlo e Ubaldo Colaiacovo, porta ora ciascuna delle due holding al 37,5% di Financo, ridisegnando gli equilibri interni del gruppo.

Financo controlla, oltre a Colacem e alla consociata Colabeton in Italia, anche Domicem nella Repubblica Dominicana e CAT in Tunisia, oltre a diverse altre società in Europa e in Centro America attive nel settore dei materiali da costruzione. Il gruppo ha inoltre partecipazioni in ambiti non legati al core business, dal turismo allo sport, dai media al brokeraggio assicurativo.

Nell’operazione Carlo e Ubaldo Colaiacovo sono stati assistiti da KPMG per gli aspetti legali e finanziari. Le banche finanziatrici, Natixis e BPM, hanno avuto al proprio fianco lo studio Denton. Franco Colaiacovo Gold è stata assistita dagli studi Advant Nctm e Poggi e Associati.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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