Coldiretti Varese cambia guida: Luciano Salvadori nuovo direttore

Luciano Salvadori è il nuovo direttore di Coldiretti Varese. Bresciano, classe 1974, con oltre trent’anni di esperienza all’interno dell’organizzazione agricola, raccoglie il testimone di Rodolfo Mazzucotelli, che ha guidato la Federazione provinciale negli ultimi quattro anni.

La nomina arriva in una fase particolarmente delicata per il settore agricolo varesino, chiamato a confrontarsi con aumento dei costi, cambiamenti climatici, pressione urbanistica, burocrazia e danni provocati dalla fauna selvatica.

Un’esperienza maturata tra pianura, montagna e territori di confine

Negli ultimi anni Salvadori ha diretto Coldiretti Novara-Vco e Coldiretti Vercelli-Biella, seguendo temi legati alla competitività delle imprese agricole, alla gestione delle aree rurali e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Un percorso professionale sviluppato in territori che presentano caratteristiche simili a quelle della provincia di Varese, dove convivono aree urbane, zone montane, laghi e territori di confine.

«Assumo questo incarico con entusiasmo e con la volontà di mettermi subito al lavoro – dichiara Salvadori – Varese è una provincia nella quale l’agricoltura vive dentro un equilibrio delicato: vicina alle città, ai laghi, alle aree turistiche e ai territori di confine, ma allo stesso tempo radicata in aziende che ogni giorno producono, custodiscono il paesaggio e tengono vivo il legame tra comunità e cibo locale».

Fauna selvatica e burocrazia tra le priorità

Tra i temi indicati come prioritari dal nuovo direttore c’è la gestione della fauna selvatica, considerata una criticità crescente anche nel Varesotto.

«Non parliamo più di episodi isolati – sottolinea Salvadori – I danni ai campi, ai pascoli e alle coltivazioni incidono sul reddito delle imprese e sulla possibilità stessa di continuare a lavorare in alcune aree. Serve una gestione seria, efficace e non ideologica».

Accanto a questo, Salvadori richiama anche il tema della semplificazione amministrativa.

«Le imprese agricole devono poter dedicare energie alla produzione, agli investimenti e all’innovazione, non essere soffocate da procedure e adempimenti sproporzionati. Coldiretti continuerà a svolgere un ruolo di rappresentanza forte nei confronti delle istituzioni».

Rafforzare il rapporto con i cittadini

Nella visione del nuovo direttore resta centrale anche il rapporto tra agricoltura e territorio, in una provincia dove campagna e centri urbani convivono a stretto contatto.

Mercati di Campagna Amica, agriturismi, filiera corta ed educazione alimentare vengono indicati come strumenti fondamentali per avvicinare cittadini e imprese agricole.

«Il consumatore deve poter riconoscere cosa c’è dietro un prodotto: un’impresa, una famiglia, un territorio e una scelta di qualità – aggiunge Salvadori – I mercati contadini e gli agriturismi non sono soltanto luoghi di vendita o accoglienza, ma spazi di relazione».

Il ringraziamento a Mazzucotelli

Nel suo primo intervento Salvadori ha rivolto anche un ringraziamento al direttore uscente Rodolfo Mazzucotelli: «Raccolgo un testimone importante – conclude – Il mio impegno sarà esserci: nelle sedi, nelle aziende, nei mercati e nei tavoli istituzionali. L’obiettivo è difendere il reddito degli agricoltori, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il ruolo dell’agricoltura come presidio economico, ambientale e sociale della provincia di Varese».