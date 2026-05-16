Colpi nei negozi e nei magazzini di Malpensa, aggressione ad un clochard: sgominata banda di ladri seriali attiva nel Terminal 1

La Polizia di Stato di Malpensa ha smantellato un gruppo criminale specializzato in furti seriali all’interno dell’aeroporto di Malpensa. L’operazione ha portato all’esecuzione di sette custodie cautelari in carcere e di un divieto di dimora nei confronti di cittadini italiani e stranieri ritenuti coinvolti nei colpi messi a segno nello scalo.

L’indagine era partita nel gennaio 2026 dopo una serie di furti ai danni di magazzini merci, negozi e attività di ristorazione del Terminal 1 di Malpensa.

Furti notturni nei negozi e nei magazzini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda agiva prevalentemente di notte seguendo uno schema consolidato. I componenti del gruppo forzavano gli ingressi oppure praticavano aperture nelle pareti delle attività commerciali per entrare nei locali e sottrarre denaro e merce.

I danni provocati alle strutture sarebbero stati ingenti, oltre ai furti di fondi cassa e prodotti per migliaia di euro. Determinanti per le indagini sono state le immagini della videosorveglianza e l’utilizzo ripetuto di un’auto rubata, successivamente ritrovata incidentata e abbandonata nei pressi di uno svincolo autostradale.

L’aggressione a un clochard

Nel corso degli accertamenti è emerso anche un episodio di violenza avvenuto il 18 gennaio. Due membri del gruppo avrebbero aggredito brutalmente un senza fissa dimora per impossessarsi del suo telefono cellulare.

Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata e stabile, caratterizzata da un vero e proprio vincolo associativo tra i componenti della banda.

Sette arresti e un divieto di dimora

Uno degli indagati era già stato arrestato in flagranza alla fine di gennaio, mentre gli altri sono stati rintracciati grazie agli elementi raccolti nel corso delle indagini. Il provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Ferno riguarda invece una donna italiana senza fissa dimora coinvolta nelle attività del gruppo.

Con l’operazione la Polizia di Stato mette fine a una serie di furti che per settimane aveva colpito il comparto commerciale dell’aeroporto di Malpensa.