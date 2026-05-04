Coltello e tirapugni in auto, scatta la denuncia: raffica di controlli dei carabinieri sulle strade del Verbano

Controlli serrati sulle strade del Verbano Cusio Ossola, con un bilancio che evidenzia diverse violazioni tra armi improprie, alcol e droga alla guida. I carabinieri hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto di comportamenti pericolosi.

Nel corso dei servizi, a Villadossola, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno fermato nella notte un 41enne del posto. All’interno della sua auto, sul sedile, sono stati trovati un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri e un tirapugni in acciaio con quattro punte a forma di teschio. L’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso ed è stato denunciato alla Procura di Verbania per porto abusivo di armi. Il materiale è stato sequestrato.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli lungo le principali arterie provinciali hanno portato alla denuncia di cinque persone. Tre automobilisti sono stati fermati tra Casale Corte Cerro, Loreglia e Verbania e trovati alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici pari a 1,17, 1,51 e 1,88 grammi per litro.

A Vogogna, invece, un 26enne residente in Ossola è stato sorpreso alla guida di un motoveicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e senza patente.

L’attività dei carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire situazioni di pericolo per gli utenti.