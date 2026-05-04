Varese News

Italia/Mondo

Coltello e tirapugni in auto, scatta la denuncia: raffica di controlli dei carabinieri sulle strade del Verbano

Cinque persone denunciate tra guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti: intensificati i posti di blocco sulle arterie provinciali

Generico 04 May 2026

Controlli serrati sulle strade del Verbano Cusio Ossola, con un bilancio che evidenzia diverse violazioni tra armi improprie, alcol e droga alla guida. I carabinieri hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto di comportamenti pericolosi.

Nel corso dei servizi, a Villadossola, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno fermato nella notte un 41enne del posto. All’interno della sua auto, sul sedile, sono stati trovati un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri e un tirapugni in acciaio con quattro punte a forma di teschio. L’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso ed è stato denunciato alla Procura di Verbania per porto abusivo di armi. Il materiale è stato sequestrato.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli lungo le principali arterie provinciali hanno portato alla denuncia di cinque persone. Tre automobilisti sono stati fermati tra Casale Corte Cerro, Loreglia e Verbania e trovati alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici pari a 1,17, 1,51 e 1,88 grammi per litro.

A Vogogna, invece, un 26enne residente in Ossola è stato sorpreso alla guida di un motoveicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e senza patente.

L’attività dei carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire situazioni di pericolo per gli utenti.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.