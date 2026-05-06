Come l’intelligenza artificiale cambia l’Università: all’Insubria sfida tra etica e ricerca

L’Università degli Studi dell’Insubria ha riunito mercoledì mattina all’Aula Magna di via Ravasi a Varese i referenti dei suoi dipartimenti per una giornata di confronto per far conoscere il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle attività didattiche e di ricerca dell’ateneo, ma anche per approfondire le iniziative messe in campo a livello nazionale ed europeo al fine di creare un «ecosistema dell’eccellenza» basato sullo studio e l’applicazione dell’Ia capace di competere con i grandi attori internazionali.

Una visione strategica e regolamentata

L’apertura dei lavori è stata affidata al professor Davide Tosi, delegato della rettrice all’intelligenza artificiale, e al prorettore vicario Umberto Piarulli. Piarulli ha sottolineato come l’ateneo abbia già adottato un «non decalogo» di principi per l’uso responsabile dell’IA, finalizzato alla gestione del rischio e al monitoraggio degli impatti.

«L’ateneo – ha dichiarato il prorettore – deve interpretare l’intelligenza artificiale non come un insieme di strumenti isolati, ma come un ecosistema tecnologico con visione strategica», aggiungendo che nella didattica lo strumento deve servire come «supporto alla progettazione dei contenuti e alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento».

Il quadro istituzionale: dall’Europa al Comune di Varese

In cattedra Davide Tosi, delegato della rettrice all’intelligenza artificiale, il prorettore vicario Umberto Piarulli e l’assessore del Comune di Varese Stefano Malerba

L’evento ha ospitato contributi di rilievo internazionale e nazionale. Francesca Paola Carli, dell’AI Office della Commissione Europea, ha illustrato il passaggio dell’Unione da una fase puramente regolatoria (AI Act) a una strategia focalizzata sulla competitività e sull’innovazione, citando la creazione delle “AI Factories” e delle “Giga Factories” per potenziare la capacità di calcolo europea e le possibilità di accesso a questi strumenti per la ricerca.

In ambito nazionale, il sottosegretario all’Innovazione tecnologica Alessio Butti ha definito l’IA una «infrastruttura generale», paragonabile all’elettricità o alla rete ferroviaria, annunciando i progetti legati allo «Stato agentico» per migliorare i servizi pubblici. Sul fronte locale, l’assessore Stefano Malerba ha riportato l’esperienza del Comune di Varese, che sta introducendo l’IA per automatizzare processi ripetitivi come il protocollo della posta certificata, sopperendo così alla carenza di personale.

La ricerca nei dipartimenti: medicina, scienza e innovazione

La mattinata ha offerto una panoramica dettagliata delle applicazioni pratiche dell’IA nei diversi dipartimenti dell’Insubria:

Il professor Giovanni Veronesi (Medicina e Chirurgia) e il professor Paolo Castiglioni (Biotecnologie e Scienze della Vita) hanno mostrato come l’IA sia già fondamentale nella diagnostica per immagini, dalla dermatologia all’oftalmologia, e nella medicina dello sport per prevenire l’affaticamento muscolare degli atleti.

La professoressa Silvia Coda ha evidenziato l’uso dei modelli di linguaggio (Lllm) per la cyber security e il contrasto alla fuga di dati sensibili (“privacy leakage”) dai dispositivi mobili.

Il professor Giampaolo Balzani ha presentato progetti di pneumologia pediatrica dove l’IA supporta il medico nella valutazione del rischio clinico per i lattanti e nello studio della maturazione scheletrica.

Nella seconda parte dell’incontro sono intervenuti anche Francesco Sacco (Economia), Francesco Ginelli (Scienza e alta tecnologia), Geo Magri (Diritto, economia e culture) e Nicoletta Sabadini (Scienze umane e dell’innovazione per il territorio).

Il futuro della formazione

In chiusura, la direttrice del “Teaching and Learning Center” (Tlc), Francesca Ferrari, ha spiegato come il centro sia impegnato nel potenziamento della didattica, promuovendo un modello basato su innovazione e consapevolezza. Ferrari ha inoltre sottolineato l’importanza di momenti di confronto come quello di mercoledì mattina, per comprendere meglio come l’intelligenza artificiale stia modificando l’università e come sia possibile governare questo cambiamento.