Come sono andate le elezioni comunali in provincia di Varese e a Legnano



A Luino ritorna Andrea Pellicini per il centrodestra, a Somma Lombardo testa a testa e ballottaggio assicurato tra Aliprandini del centrosinistra e Pezzotta del centrodestra. A Gorla Minore e Gemonio quorum raggiunto per i due sindaci uscenti Zappamiglio e Lucchini eletti per la terza volta di fila. A Laveno vince Bruno Bresciani del centrosinistra civico. Ballottaggio anche a Legnano tra Radice, sindaco uscente del centrosinistra, e Almici del centrodestra.