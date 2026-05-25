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Come sono andate le elezioni comunali in provincia di Varese e a Legnano

Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni amministrative e altre notizie in 9 minuti

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A Luino ritorna Andrea Pellicini per il centrodestra, a Somma Lombardo testa a testa e ballottaggio assicurato tra Aliprandini del centrosinistra e Pezzotta del centrodestra. A Gorla Minore e Gemonio quorum raggiunto per i due sindaci uscenti Zappamiglio e Lucchini eletti per la terza volta di fila. A Laveno vince Bruno Bresciani del centrosinistra civico. Ballottaggio anche a Legnano tra Radice, sindaco uscente del centrosinistra, e Almici del centrodestra.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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