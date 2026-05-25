Come sono andate le elezioni comunali in provincia di Varese e a Legnano
Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni amministrative e altre notizie in 9 minuti
A Luino ritorna Andrea Pellicini per il centrodestra, a Somma Lombardo testa a testa e ballottaggio assicurato tra Aliprandini del centrosinistra e Pezzotta del centrodestra. A Gorla Minore e Gemonio quorum raggiunto per i due sindaci uscenti Zappamiglio e Lucchini eletti per la terza volta di fila. A Laveno vince Bruno Bresciani del centrosinistra civico. Ballottaggio anche a Legnano tra Radice, sindaco uscente del centrosinistra, e Almici del centrodestra.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.