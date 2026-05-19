Comune di Fagnano Olona. Avviso di adozione della variante generale del vigente PGT

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

AVVISO DI ADOZIONE della Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 41/2026 del 06/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti costituenti la Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio.

La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati sono depositati in libera visione al pubblico dal 11.05.2026 al 10.06.2026 presso la segreteria dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica sito in Piazza Cavour n. 9 negli orari di apertura al pubblico e pubblicati nel sito informatico del Comune di Fagnano Olona all’indirizzo www.comune.fagnanoolona.va.it nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio. Dell’avvenuta adozione si da notizia all’Albo Pretorio, su quotidiano on-line a diffusione locale e su B.U.R.L. di Regione Lombardia affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia e in carta semplice, complete di eventuali allegati, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune negli orari di apertura oppure in forma digitale all’indirizzo PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.07.2026.

Fagnano Olona, 11.05.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Arch. Massimiliano PALMERI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005