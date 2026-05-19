Comune di Fagnano Olona. Avviso di adozione della variante generale del vigente PGT
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
AVVISO DI ADOZIONE della Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 41/2026 del 06/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti costituenti la Variante Generale del vigente Piano di Governo del Territorio.
La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati sono depositati in libera visione al pubblico dal 11.05.2026 al 10.06.2026 presso la segreteria dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica sito in Piazza Cavour n. 9 negli orari di apertura al pubblico e pubblicati nel sito informatico del Comune di Fagnano Olona all’indirizzo www.comune.fagnanoolona.va.it nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio. Dell’avvenuta adozione si da notizia all’Albo Pretorio, su quotidiano on-line a diffusione locale e su B.U.R.L. di Regione Lombardia affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia e in carta semplice, complete di eventuali allegati, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune negli orari di apertura oppure in forma digitale all’indirizzo PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.07.2026.
Fagnano Olona, 11.05.2026
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Arch. Massimiliano PALMERI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.