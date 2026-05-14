Con la Art Nouveau Week verranno aperti due beni a Cadegliano

Per la prima volta nella sua storia, Cadegliano Viconago in Valceresio entra ufficialmente nel programma internazionale di Art Nouveau Week, la grande manifestazione dedicata all’Art Nouveau e alle arti di inizio Novecento che, dall’8 al 14 luglio 2026, coinvolgerà oltre trecento città nel mondo.

L’ingresso di Cadegliano rappresenta una delle novità più significative dell’ottava edizione della rassegna organizzata da Associazione Italia Liberty, consolidando il ruolo culturale del territorio insubrico tra Lombardia, Alto Milanese e Svizzera ticinese attraverso la valorizzazione di un patrimonio Liberty forse ancora poco conosciuto ma di straordinario valore storico e architettonico.

Fulcro dell’iniziativa saranno due edifici simbolo del Liberty locale che apriranno eccezionalmente al pubblico: Villa Toletti, raffinata dimora edificata nel 1900, e l’antica stazione ferroviaria di proprietà del Comune di Cadegliano progettata dal maestro del Liberty italiano Giuseppe Sommaruga intorno al 1915 per la linea Ghirla Ponte Tresa.

Due luoghi identitari che diventeranno il centro di visite guidate ed eventi pensati per offrire al pubblico un’esperienza immersiva nella stagione artistica della Belle Époque.

Ad arricchire ulteriormente il programma nelle due location sarà infatti la mostra “Il Manifesto Art Nouveau da Metlicovitz a Mucha”, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, prestigiosa istituzione nazionale che custodisce un patrimonio di collezioni grafiche e pubblicitarie storiche, che ospiterà a sua volta una mostra dedicata.

L’esposizione presenterà opere e testimonianze dedicate ai grandi protagonisti della cartellonistica europea tra Otto e Novecento, da Leopoldo Metlicovitz a Alphonse Mucha, offrendo un percorso culturale di alto profilo capace di intrecciare arte, illustrazione, grafica e comunicazione visiva.

La curatrice Carla Tocchetti, componente del comitato scientifico di Italia Liberty e già ideatrice della mostra varesina “Liberty Mon Amour” al Battistero di Velate (2019), sarà curatrice della mostra sul Manifesto Art Nouveau insieme a Elisabetta Pasqualin direttrice del Museo Nazionale Collezione Salce e Andrea Speziali presidente di Italia Liberty.

Art Nouveau Week 2026 proporrà oltre settecento appuntamenti. Saranno coinvolte 230 guide turistiche abilitate, accompagnatori turistici, studiosi e docenti universitari. Tema conduttore dell’edizione 2026 sarà “Il Mare”, filo narrativo che attraverserà incontri, esposizioni e itinerari culturali dedicati alle molteplici espressioni dell’Art Nouveau: architettura, arti decorative, pittura, illustrazione, moda, letteratura, design e cucina.