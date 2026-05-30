Concerto del Coro JPC a Comerio: una serata di musica nel parco di Villa Tatti Tallacchini

Sabato 13 giugno il Parco di Villa Tatti Tallacchini ospiterà il Concerto del Coro JPC, iniziativa promossa dalla Pro Loco Comerio con il patrocinio del Comune di Comerio.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 e proporrà un repertorio che spazia tra pop, rock e tanto altro, in una serata aperta a tutti e a ingresso libero.

Prima del concerto sarà possibile trascorrere del tempo in compagnia grazie allo stand gastronomico, attivo a partire dalle ore 19.00.

L’evento si svolgerà nella cornice del parco di Villa Tatti Tallacchini, uno dei luoghi simbolo di Comerio, e rappresenta un’occasione per vivere una serata all’aperto all’insegna della musica e della convivialità.

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Informazioni utili

Sabato13 giugno

Ore 21.00

Parco di Villa Tatti Tallacchini – Comerio

Stand gastronomico dalle ore 19.00

Ingresso libero

Contatti

Pro Loco Comerio @: info@prolococomerio.it

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