Conclusa la Fase 3 delle bonifiche, nuovo passo verso la riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini di Saronno

Si chiude un altro passaggio nel lungo percorso di recupero dell’area ex Isotta Fraschini di Saronno. È stata infatti certificata dagli enti competenti la conclusione della Fase 3 delle bonifiche, un passaggio che segna un avanzamento concreto verso la riqualificazione dell’ex area industriale.

Si tratta di un traguardo importante perché attesta che una parte significativa dell’area è stata liberata dagli inquinanti nel rispetto delle normative vigenti, rendendola pronta per le successive fasi di sviluppo.

Verso la riqualificazione dell’area

La conclusione della terza fase si inserisce nel percorso previsto dal Programma integrato di intervento (PII), adottato dall’amministrazione comunale a fine dicembre e attualmente nella fase delle osservazioni.

L’obiettivo è restituire alla città uno spazio strategico, dopo anni di abbandono, avviando un processo di trasformazione urbana che dovrà definire il futuro utilizzo dell’area.

Documenti disponibili online

La certificazione e la relazione tecnica relative alla Fase 3 sono state rese pubbliche e sono consultabili online, sul sito dedicato al progetto, per consentire ai cittadini di approfondire i contenuti e lo stato di avanzamento delle operazioni.

Prossimi passaggi

Il percorso di bonifica prosegue ora con la Fase 4, la cui documentazione sarà presentata in Comune nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Saronno Città dei Beni Comuni annuncia l’intenzione di organizzare momenti di apertura dell’area, permettendo ai cittadini di visitarla e verificare direttamente i progressi dei lavori.