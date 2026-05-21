Conclusi i lavori, la biblioteca di Laveno torna operativa senza limitazioni
Lo comunicata l'amministrazione Civitas sui suoi canali ufficiali, sottolineando le motivazioni che avevano portato alla chiusura. Una operazione contestata più volte dalle minoranze
Da oggi, giovedì 21 maggio 2026, la Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” di Villa Frua a Laveno Mombello torna pienamente operativa dopo i lavori di messa a norma per la sicurezza dell’intero immobile. Conclusi gli interventi, riaprono infatti l’accesso diretto agli scaffali e le aule studio, restituendo agli utenti tutti i principali servizi della sede.
Lo comunicata l’amministrazione Civitas sui suoi canali ufficiali, sottolineando le motivazioni che avevano portato alla chiusura. Operazione contestata più volte dalla minoranza e non solo.
Nel comunicato, l’amministrazione sottolinea che dopo due anni di limitazioni dovute agli interventi di adeguamento antincendio, i lettori potranno nuovamente muoversi liberamente tra i corridoi della biblioteca, sfogliare i volumi e scegliere autonomamente i libri da prendere in prestito. Un ritorno allo “scaffale aperto” che segna un passo importante per la vita culturale della città e per la quotidianità di studenti, famiglie e frequentatori della struttura.
I lavori hanno inoltre permesso di ampliare e rinnovare gli spazi dedicati allo studio e alla lettura. A Villa Frua sono ora disponibili tre nuove sale con arredi moderni e funzionali, progettate per rendere più confortevole la permanenza degli utenti e migliorare l’organizzazione degli ambienti.
Due delle sale saranno accessibili durante gli orari di apertura della biblioteca per studio individuale, lettura e consultazione. Una terza sala, richiesta dal Consiglio Comunale dei Giovani, sarà invece aperta con accesso libero sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Lo spazio si affaccia direttamente sulla nuova piazza di Villa Frua, dove è prevista anche l’apertura di un servizio bar.
Resteranno inoltre regolarmente attivi anche gli spazi della sede di Piazza Italia, che continuerà a operare secondo le modalità già in vigore.
Gli orari della biblioteca di Villa Frua
Lunedì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30
Martedì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 9.00 – 13.00
Giovedì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30
Venerdì: 9.00 – 13.00
Sabato: 9.00 – 13.00
Per informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.laveno.va.it oppure telefonare al numero 0332 625555. Tutti gli eventi sono disponibili sul sito www.visitlaveno.it
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