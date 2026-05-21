Conclusi i lavori, la biblioteca di Laveno torna operativa senza limitazioni

Da oggi, giovedì 21 maggio 2026, la Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” di Villa Frua a Laveno Mombello torna pienamente operativa dopo i lavori di messa a norma per la sicurezza dell’intero immobile. Conclusi gli interventi, riaprono infatti l’accesso diretto agli scaffali e le aule studio, restituendo agli utenti tutti i principali servizi della sede.

Lo comunicata l’amministrazione Civitas sui suoi canali ufficiali, sottolineando le motivazioni che avevano portato alla chiusura. Operazione contestata più volte dalla minoranza e non solo.

Nel comunicato, l’amministrazione sottolinea che dopo due anni di limitazioni dovute agli interventi di adeguamento antincendio, i lettori potranno nuovamente muoversi liberamente tra i corridoi della biblioteca, sfogliare i volumi e scegliere autonomamente i libri da prendere in prestito. Un ritorno allo “scaffale aperto” che segna un passo importante per la vita culturale della città e per la quotidianità di studenti, famiglie e frequentatori della struttura.

I lavori hanno inoltre permesso di ampliare e rinnovare gli spazi dedicati allo studio e alla lettura. A Villa Frua sono ora disponibili tre nuove sale con arredi moderni e funzionali, progettate per rendere più confortevole la permanenza degli utenti e migliorare l’organizzazione degli ambienti.

Due delle sale saranno accessibili durante gli orari di apertura della biblioteca per studio individuale, lettura e consultazione. Una terza sala, richiesta dal Consiglio Comunale dei Giovani, sarà invece aperta con accesso libero sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Lo spazio si affaccia direttamente sulla nuova piazza di Villa Frua, dove è prevista anche l’apertura di un servizio bar.

Resteranno inoltre regolarmente attivi anche gli spazi della sede di Piazza Italia, che continuerà a operare secondo le modalità già in vigore.

Gli orari della biblioteca di Villa Frua

Lunedì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30

Martedì: 9.00 – 13.00

Mercoledì: 9.00 – 13.00

Giovedì: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30

Venerdì: 9.00 – 13.00

Sabato: 9.00 – 13.00

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.laveno.va.it oppure telefonare al numero 0332 625555. Tutti gli eventi sono disponibili sul sito www.visitlaveno.it