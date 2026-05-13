Concorsi, stage e ricerca: le opportunità di carriera nell’Unione Europea raccontate in podcast
Dalle agenzie europee ai centri di ricerca come il JRC di Ispra, il dialogo racconta le molteplici possibilità professionali offerte dall’Unione Europea
Dai concorsi pubblici ai tirocini internazionali, passando per le agenzie europee e le opportunità per ricercatori, interpreti e funzionari. È dedicata alle possibilità di carriera offerte dall’Unione Europea la nuova puntata del podcast Giù le mani dall’Europa, condotto da Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore.
Nel corso dell’episodio i due autori spiegano come il mondo delle istituzioni comunitarie rappresenti un’opportunità professionale spesso poco conosciuta dai giovani italiani, ma capace di offrire esperienze formative e lavorative in un contesto internazionale e multiculturale.
Dall’EPSO agli stage Blue Book
Tra i temi affrontati c’è il funzionamento dell’EPSO, l’European Personnel Selection Office, l’ufficio che organizza i concorsi pubblici per l’accesso alle istituzioni europee.
Gaudina e Salvatore illustrano anche i percorsi dedicati ai più giovani, come i tirocini “Blue Book” della Commissione Europea, programmi di stage della durata di circa cinque mesi che rappresentano spesso il primo passo verso una carriera comunitaria.
Nel podcast viene sottolineato come, in alcuni concorsi recenti per amministratori, sia sufficiente la laurea senza la necessità di un’esperienza professionale pregressa.
Le competenze richieste e il valore del multilinguismo
Uno degli aspetti centrali della puntata riguarda le competenze linguistiche. Per lavorare nelle istituzioni europee è infatti fondamentale conoscere almeno due lingue dell’Unione Europea, con una buona padronanza dell’inglese o del francese che rappresenta spesso un requisito indispensabile.
Gli autori evidenziano come lavorare in un ambiente internazionale significhi confrontarsi quotidianamente con culture diverse, sviluppando apertura mentale e capacità di collaborazione.
«Non bisogna guardare soltanto al profitto immediato, ma anche alla crescita personale e professionale che un’esperienza europea può offrire» – Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore –
Non solo Bruxelles: ricercatori, interpreti e agenzie europee
La puntata racconta anche la varietà dei ruoli disponibili all’interno dell’Unione Europea. Oltre alle figure amministrative attive a Bruxelles e Strasburgo, esistono opportunità per tecnici, ricercatori e scienziati in centri specializzati come il Joint Research Centre di Ispra.
Spazio anche ai diplomatici impegnati nel Servizio Europeo per l’Azione Esterna, agli interpreti e traduttori che lavorano nelle principali istituzioni comunitarie e agli esperti nazionali distaccati provenienti dalle pubbliche amministrazioni dei Paesi membri.
Vengono inoltre illustrate le diverse forme contrattuali: dai funzionari a tempo indeterminato agli agenti temporanei e contrattuali, fino alle collaborazioni freelance utilizzate soprattutto nell’ambito della traduzione e dell’interpretariato.
Un’esperienza che arricchisce il territorio
In chiusura, il podcast invita i giovani italiani a considerare le esperienze europee non come una fuga dal proprio Paese, ma come un investimento formativo capace di portare competenze e conoscenze utili anche alle comunità locali.
L’obiettivo della trasmissione è infatti quello di avvicinare il pubblico al funzionamento delle istituzioni europee, mostrando come l’Europa possa rappresentare anche uno spazio concreto di crescita professionale e civile.
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