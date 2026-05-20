Brinzio
“Concrezioni d’ozio”, le poesie di Carla Forza si raccontano a Brinzio
La presentazione si svolgerà presso la Sala polifunzionale del Palazzo Comunale venerdì 22 maggio. Ingresso libero
22 Maggio 2026
Venerdì 22 maggio alle 20.45 a Brinzio, si terrà l’incontro con Carla Forza, autrice della raccolta poetica Concrezioni d’ozio (Fara Editore 2026), che dialogherà con la professoressa Sara Sinigaglia.
È una partitura quella che ci attende nella silloge: una partitura modulata sul tempo misto di un presente riflesso e sfaccettato in cui l’io multiplo, che tutti noi siamo, declina se stesso, tra tentativi di resistenza e di fuga. Solo nel qui e ora del rapporto materico con la natura si sfaldano gli interrogativi e le visioni di ambigue epifanie; lo spirito ozioso può allora sedimentare echi, voci, idee di coloro i quali, affidandoci l’intimità delle pagine scritte, vivono ancora attraverso di noi.
La presentazione, organizzata dalla Biblioteca, si svolgerà presso la Sala polifunzionale del Palazzo Comunale, Viale indipendenza 11. Ingresso libero.
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