“Concrezioni d’ozio”, le poesie di Carla Forza si raccontano a Brinzio

Venerdì 22 maggio alle 20.45 a Brinzio, si terrà l’incontro con Carla Forza, autrice della raccolta poetica Concrezioni d’ozio (Fara Editore 2026), che dialogherà con la professoressa Sara Sinigaglia.

È una partitura quella che ci attende nella silloge: una partitura modulata sul tempo misto di un presente riflesso e sfaccettato in cui l’io multiplo, che tutti noi siamo, declina se stesso, tra tentativi di resistenza e di fuga. Solo nel qui e ora del rapporto materico con la natura si sfaldano gli interrogativi e le visioni di ambigue epifanie; lo spirito ozioso può allora sedimentare echi, voci, idee di coloro i quali, affidandoci l’intimità delle pagine scritte, vivono ancora attraverso di noi.

La presentazione, organizzata dalla Biblioteca, si svolgerà presso la Sala polifunzionale del Palazzo Comunale, Viale indipendenza 11. Ingresso libero.