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Brinzio

“Concrezioni d’ozio”, le poesie di Carla Forza si raccontano a Brinzio

La presentazione si svolgerà presso la Sala polifunzionale del Palazzo Comunale venerdì 22 maggio. Ingresso libero

Brinzio tour 2022 luoghi
Incontri

22 Maggio 2026

Venerdì 22 maggio alle 20.45 a Brinzio, si terrà l’incontro con Carla Forza, autrice della raccolta poetica Concrezioni d’ozio (Fara Editore 2026), che dialogherà con la professoressa Sara Sinigaglia.

È una partitura quella che ci attende nella silloge: una partitura modulata sul tempo misto di un presente riflesso e sfaccettato in cui l’io multiplo, che tutti noi siamo, declina se stesso, tra tentativi di resistenza e di fuga. Solo nel qui e ora del rapporto materico con la natura si sfaldano gli interrogativi e le visioni di ambigue epifanie; lo spirito ozioso può allora sedimentare echi, voci, idee di coloro i quali, affidandoci l’intimità delle pagine scritte, vivono ancora attraverso di noi.

La presentazione, organizzata dalla Biblioteca, si svolgerà presso la Sala polifunzionale del Palazzo Comunale, Viale indipendenza 11. Ingresso libero.

20 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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