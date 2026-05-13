Consegnati 14 premi di merito alla Liuc di Castellanza: “Un aiuto per sognare in grande”

In collaborazione con il Comune di Castellanza e donatori privati, martedì 12 maggio, nella suggestiva cornice di Villa Jucker alla LIUC di Castellanza, si è svolta la consegna dei Premi di merito, resi possibili grazie al contributo di enti, aziende e famiglie che sostengono il progetto dell’ateneo e investono direttamente nella formazione dei giovani, perché siano preparati ad affrontare in modo sempre più adeguato le sfide che li attendono.

Quattordici studenti borsisti hanno ringraziato di persona i rispettivi donatori nel corso di un incontro sentito ed emozionante, in cui già si tracciano le rotte del futuro.

«Investire nei giovani e nel loro talento significa proprio pensare al loro domani – ha commentato il rettore Anna Gervasoni, ringraziando i donor e complimentandosi con studentesse e studenti –. Vuol dire sostenerli nel percorso di studio che hanno davanti e nelle difficoltà che potranno incontrare ma che, con impegno e passione, sapranno superare».

Tra i donatori intervenuti: il Comune di Castellanza, Hiris srl, famiglia Manganaro, Zaro Carni spa, Maglificio Alto Milanese srl, Lariotex spa, Thymos Business & Consulting, per un valore complessivo dei riconoscimenti di quasi 24mila euro.

Questi gli studenti borsisti premiati: Emanuele Colombo, Guglielmo Vasirani, Sofia Falcetta, Michele Rampinini, Antonio Francesco Pellegrini, Fabiana Colombo, Giorgio Cunardi, Fernando Settimo, Gabriel Cattaneo, Benedetta Restelli, Michele Trobia, Matteo Bracchetti, Beatrice Ferrario e Stefano Carlo Falcone.

«Ringrazio tutti i donatori che ci hanno permesso di essere qui oggi – ha detto Michele Trobia, studente al secondo anno della magistrale in Economia –. Questo premio conclude un percorso lungo cinque anni in questa università, grazie alla quale sono riuscito a raggiungere importanti obiettivi. Alla LIUC non ho imparato solo il bilancio, ma anche lezioni di vita. La più importante è che noi giovani siamo nati per sognare, e per farlo in grande». Ha ringraziato i donatori anche Giorgio Cunardi, studente al secondo anno della magistrale in Economia gestionale, che questa estate inizierà un importante tirocinio in un ospedale in Sudafrica, dove svolgerà un’analisi Hta che sarà poi al centro della sua tesi.

Alle loro voci si aggiunge quella di Sabrina Belli, responsabile Diritto allo Studio della LIUC: «Questa premiazione nasce dalla collaborazione con l’ateneo di una pluralità di attori, pubblici e privati, che insieme perseguono il medesimo fine: motivare e sostenere concretamente studenti meritevoli dei percorsi di laurea in Economia aziendale e in Ingegneria gestionale, investendo nella loro formazione, scommettendo su giovani, provenienti dal territorio o fuori sede, che hanno scelto LIUC attratti dal suo progetto didattico ed esperienziale».