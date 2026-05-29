Consiglio regionale straordinario: focus su carenza di infermieri e strategia energetica

Il Consiglio regionale della Lombardia tornerà a riunirsi in seduta straordinaria giovedì 4 giugno alle 10. Lo ha disposto il presidente dell’assemblea Federico Romani, accogliendo le richieste avanzate da diversi consiglieri di minoranza per approfondire due temi considerati strategici per il futuro della regione: la carenza di personale infermieristico e la politica energetica lombarda.

La seduta si preannuncia particolarmente significativa perché metterà al centro due questioni che interessano direttamente cittadini, imprese e amministrazioni locali, dalla tenuta del sistema sanitario alle prospettive della transizione energetica.

Infermieri, la minoranza chiede chiarimenti a Bertolaso

Il primo punto all’ordine del giorno riguarderà la carenza di personale infermieristico nelle strutture sanitarie lombarde.

La richiesta di convocazione è stata promossa da numerosi consiglieri regionali dei gruppi di opposizione e vede come prima firmataria Lisa Noja di Italia Viva.

L’obiettivo del dibattito è ottenere aggiornamenti e chiarimenti dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso sulle misure adottate dalla Regione per affrontare la mancanza di infermieri, tema che da tempo rappresenta una delle principali criticità del sistema sanitario lombardo e nazionale.

Durante la discussione verrà fatto il punto sulle iniziative già avviate e sulle strategie che l’amministrazione regionale intende mettere in campo per garantire la copertura del personale necessario negli ospedali e nei servizi territoriali.

Strategia energetica regionale sotto esame

Il secondo dibattito sarà dedicato invece alla strategia energetica della Lombardia.

Anche in questo caso la richiesta arriva dai gruppi di minoranza e porta come prima firma quella della consigliera regionale Miriam Cominelli del Partito Democratico.

I promotori chiedono un confronto approfondito sulle politiche energetiche regionali e sullo stato di avanzamento delle iniziative già in corso, con particolare attenzione al Programma regionale per l’energia, l’ambiente e il clima.

L’obiettivo è fornire al Consiglio regionale un quadro aggiornato delle azioni previste e delle prospettive future in un settore che assume un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la competitività del territorio.

In aula anche il nuovo Testo unico sulla disabilità

Prima dell’avvio dei due dibattiti, il Consiglio regionale sarà chiamato a esaminare e approvare il nuovo “Testo unico degli interventi regionali per l’inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura”.

Il provvedimento punta a riunire e coordinare in un unico quadro normativo le principali disposizioni regionali dedicate alla disabilità, alla fragilità sociale e ai servizi di assistenza. Relatore del testo sarà il consigliere regionale Matteo Forte di Fratelli d’Italia.