Conte McStevenson conquista la cintura di campione della Milano Wrestling
Straordinario risultato per l'atleta Stefano Girardi di Oggiona Santo Stefano che conquista la cintura di Campione Italiano di wrestling nel corso dell'evento svoltosi nell'hinterland milanese lo scorso sabato 23 maggio
Dalla provincia di Varese arriva un nuovo importante riconoscimento nel mondo dello sport professionistico. Stefano Girardi, meglio conosciuto con il nome d’arte di Conte McStevenson, ha conquistato il titolo di Campione Italiano della Milano Wrestling durante lo show «La Gran Finale» svoltosi a Pero lo scorso sabato 23 maggio. L’atleta di Oggiona Santo Stefano ha trionfato nel main event della serata, confermando una crescita costante che lo ha portato ai vertici di una delle maggiori federazioni del settore, realtà con una rilevanza significativa non solo nel contesto nazionale ma anche in quello europeo.
Una vittoria nel segno del pubblico
Il successo di Girardi non è solo un traguardo tecnico, ma segna un momento di svolta nella sua carriera all’interno del ring. Precedentemente associato al gruppo “Milano Bene”, fazione spesso contrapposta ai sentimenti della platea, Conte McStevenson ha saputo conquistare il cuore degli appassionati, presentandosi a questo appuntamento decisivo come un vero e proprio beniamino. Il sostegno del pubblico presente a Pero è stato il motore che ha spinto l’atleta varesino verso la conquista della cintura più prestigiosa della federazione.
Un profilo di spessore internazionale
Non è la prima volta che Stefano Girardi fa parlare di sé per le sue prestazioni nel quadrato di gara. L’atleta non è nuovo a grandi imprese, anche a livello europeo, dove ha saputo farsi valere in contesti altamente competitivi. La vittoria del titolo massimo della Milano Wrestling rappresenta dunque la naturale evoluzione di un percorso che lo vede protagonista da tempo, portando il nome di Oggiona Santo Stefano e del territorio varesino in palcoscenici di grande richiamo.
Il trionfo nel main event
Lo show «La Gran Finale» rappresentava l’appuntamento più atteso della stagione per la Milano Wrestling. La scelta di inserire la sfida di McStevenson come evento principale della serata sottolinea l’importanza del match e il valore dei contendenti. Girardi è riuscito a gestire la pressione di un incontro ad alto rischio, dimostrando una preparazione atletica e una tenuta psicologica che gli hanno permesso di superare l’avversario e alzare al cielo il titolo di Campione Italiano davanti a una platea entusiasta.
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