Conto alla rovescia a Laveno per l’apertura del locale di Javier Zanetti
Il chiosco con cucina posizionato al Gaggetto dovrebbe essere pronto nel giro di pochi giorni. Seguirà il lounge bar nell'area delle Torrazze: investimenti che possono fare da volano per tutta l'area
Si contano i giorni, a Laveno Mombello, per quella che promette di essere una delle attrazioni principali dell’estate: l’apertura di due locali – alle estremità del lungolago – riconducibili direttamente alle attività di Javier Zanetti, lo storico capitano dell’Inter che dopo il ritiro dal calcio giocato ha investito nel mondo della ristorazione a partire da El Gaucho, in zona Navigli.
Il primo dei due locali lavenesi dovrebbe aprire i battenti a metà maggio (all’incirca tra una decina di giorni) ed è quello posizionato nell’area del Gaggetto, proprio a pochi metri dalla riva del Verbano. Si tratta di un chiosco al quale è stato aggiunto un patio esterno, che sarà completato con alcuni gazebo e altre strutture mobili che permetteranno di gustare un aperitivo davanti al lago. Accanto all’attività da bar però ci sarà anche una cucina con carne alla griglia, un grande classico dell’Argentina da dove proviene Zanetti.
Il secondo punto, come dicevamo, è invece dalla parte opposta della passeggiata, all’interno del Parco delle Torrazze che si raggiunge superando l’area della ex ceramica Lago, dove ora sono situati locali, appartamenti e l’hotel di lusso aperto alcuni anni or sono. In questo caso la struttura sarà una sorta di lounge bar con anche la possibilità di proporre musica.
La scelta di investire sul Lago Maggiore, effettuata da Zanetti e dai suoi soci, apre senza dubbio scenari interessanti per quanto riguarda il comparto turistico della sponda lombarda. Specie in una zona come quella del Medio Verbano che sta cercando da tempo di sviluppare questo genere di economia, per tanti anni appannaggio soprattutto del lato piemontese. La presenza di volti noti – Zanetti, certo, ma non bisogna dimenticare Renato Pozzetto che dà il suo nome a un altro ristorante/locanda molto noto – è senza dubbio un volano positivo per tutto il settore.
Ristorante argentino e cocktail bar: Javier Zanetti sbarca sul lungolago di Laveno
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