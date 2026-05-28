Controlli di Polizia nel centro di Varese: espulso uno straniero irregolare e ritrovata una minorenne scomparsa

Nuova operazione di controllo a tappeto nel cuore di Varese. La Polizia di Stato ha intensificato la propria presenza nelle aree più sensibili del centro cittadino durante la giornata di martedì scorso, con un servizio straordinario mirato a contrastare il degrado urbano e ad aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti e i passanti.

I numeri del servizio straordinario

Il bilancio dell’attività, condotta nei punti nevralgici della città, parla di 69 persone identificate, di cui 49 cittadini stranieri. Gli accertamenti condotti hanno permesso di tracciare un quadro dettagliato dei soggetti presenti in centro: 41 delle persone controllate sono risultate già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Tra questi, undici individui erano già destinatari della misura di prevenzione dell’avviso orale, mentre per due persone si è provveduto alla notifica di atti pendenti per i quali erano ricercate. L’operazione ha permesso così di monitorare soggetti con profili di particolare rilievo sotto il profilo dell’ordine pubblico.



Un risvolto importante del servizio ha riguardato il ritrovamento di una ragazza minorenne. La giovane era stata segnalata come scomparsa e, una volta rintracciata dagli operatori della Polizia di Stato, è stata immediatamente riaffidata alla comunità di provenienza, mettendo fine a una situazione di potenziale pericolo. Sul fronte dell’immigrazione, i controlli hanno portato all’individuazione di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale. Per l’uomo, nella giornata di mercoledì, è scattato il provvedimento di espulsione con l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Milano.

L’attività non si è limitata al solo controllo delle persone, ma ha visto anche il coinvolgimento della Polizia Locale per verifiche amministrative. In totale sono stati controllati tre esercizi commerciali del centro per accertarne la regolarità. Particolare attenzione è stata rivolta anche al rispetto delle ordinanze sul decoro urbano. In piazza Repubblica, gli agenti hanno sanzionato due cittadini stranieri sorpresi a bivaccare all’interno dei giardini e a consumare bevande alcoliche in bottiglie di vetro, violando le norme vigenti per la tutela dello spazio pubblico.