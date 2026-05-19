Controlli nei locali del centro di Gallarate: oltre 10mila euro di sanzioni e sgomberato un seminterrato abusivo

La Polizia di Stato di Gallarate, insieme alla Polizia Locale, ha effettuato nella serata del 16 maggio una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino, accertando violazioni per circa 10mila euro e irregolarità legate anche alla sicurezza sul lavoro.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno riscontrato in un locale del centro lo svolgimento di attività di intrattenimento senza la necessaria autorizzazione. È stato inoltre accertato l’utilizzo di uno spazio interrato privo dell’autorizzazione prevista da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Per questa violazione il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dai controlli, il locale veniva utilizzato anche in violazione di un precedente provvedimento di diffida emesso dal Comune di Gallarate.

Tra le ulteriori violazioni contestate figurano la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio pubblico, l’ampliamento della superficie senza autorizzazione, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e l’assenza dell’autorizzazione relativa all’insegna pubblicitaria. Nel corso dell’intervento è stato inoltre ripristinato il divieto di utilizzo del locale interrato attraverso lo sgombero dell’area interessata.

Le verifiche hanno riguardato anche alcuni esercizi alimentari del centro cittadino. In questo caso gli agenti hanno rilevato irregolarità relative alla vendita, alla commercializzazione e alla tracciabilità di alcuni prodotti, oltre alla mancata esposizione dei prezzi.