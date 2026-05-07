Controlli, riforme e “paura della firma”. A Varese al via la nona rassegna di diritto pubblico dell’economia

Si è aperta alle Ville Ponti di Varese la nona edizione della rassegna di diritto pubblico dell’economia organizzata da UPEL Italia, appuntamento che riunisce magistrati, accademici, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per discutere i temi centrali della pubblica amministrazione.

Al centro del dibattito di quest’anno la cosiddetta “legge Foti”, che ha inciso sul sistema dei controlli e sulla giurisdizione della Corte dei Conti.

LO SGUARDO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Ad aprire i lavori è stata Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago e presidente di UPEL Italia, che ha sottolineato il valore particolare assunto dall’edizione 2026 della rassegna in un momento di cambiamento dell’ordinamento. Paolelli ha ricordato come la riforma nasca dall’esigenza di superare la “paura della firma”, considerata un freno all’efficacia dell’azione amministrativa, ma ha anche evidenziato come il confronto resti aperto tra chi vede nella riforma uno strumento contro la burocrazia difensiva e chi teme un indebolimento del sistema dei controlli.

«La nostra rassegna – ha spiegato – non vuole fornire risposte definitive, ma analizzare con rigore scientifico gli effetti concreti della riforma, soprattutto sulle amministrazioni locali». La presidente ha quindi ringraziato il direttore Claudio Biondi, il comitato scientifico, i relatori e lo staff UPEL, ricordando inoltre la presenza prevista per domani del ministro Tommaso Foti.

TROVARE UN EQUILIBRIO

Il prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello ha richiamato il tema dell’equilibrio tra controlli e capacità di azione della pubblica amministrazione. «Alle amministrazioni – ha osservato – oggi viene chiesto di essere rigorose, trasparenti, rapide ed efficaci». Il prefetto ha ribadito il ruolo della Corte dei Conti non solo come organo di vigilanza, ma anche come soggetto di accompagnamento istituzionale e garanzia dell’interesse pubblico.

Tra i temi evidenziati, il rapporto tra discrezionalità amministrativa, codice dei contratti pubblici e tutela della finanza pubblica, questioni che incidono direttamente sulla qualità dei servizi ai cittadini e sul sistema economico.

UNA RIDUZIONE DELLE RISORSE AGLI ENTI LOCALI?

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha invece posto l’attenzione sul quadro economico e finanziario che attende gli enti locali. Secondo Galimberti, il contesto internazionale ed europeo porterà a una riduzione delle risorse disponibili per investimenti e servizi pubblici. «Le leggi di bilancio degli ultimi anni – ha spiegato – riducono in maniera significativa i finanziamenti per infrastrutture, scuole e attività fondamentali per gli enti locali».

Da qui la necessità di un utilizzo sempre più attento del denaro pubblico e di una riforma della Corte dei Conti coerente con il nuovo scenario.

SBUROCRATIZZARE IL SISTEMA

Anche il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini ha evidenziato il valore della rassegna, definendo i temi affrontati “concreti” e di “altissimo profilo”. Magrini ha richiamato l’attenzione sugli aspetti della riforma legati alla responsabilità amministrativa, al danno erariale e alla distinzione tra colpa grave e dolo. «Noi amministratori-– ha detto – dobbiamo vigilare e controllare».

Il presidente della Provincia ha inoltre sottolineato l’importanza del rapporto con la struttura tecnica degli enti e la necessità di riforme capaci di semplificare il sistema amministrativo senza rinunciare ai controlli. «Abbiamo bisogno di sburocratizzare il sistema – ha concluso – garantendo però sicurezza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche».