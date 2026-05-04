Controlli straordinari dei carabinieri di Verbania: due in carcere e locale chiuso per gravi carenze igieniche
Settimana di verifiche a tappeto nel Vco: revocate misure alternative a due uomini, sequestri alimentari e sanzioni per 5.500 euro
Controlli straordinari su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire i reati, contrastare lo spaccio di stupefacenti e rafforzare la sicurezza stradale. È il bilancio dell’intensa attività svolta nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Verbania, impegnati in un servizio coordinato che ha coinvolto le Stazioni locali e i Nuclei operativi e radiomobile delle Compagnie di Verbania e Domodossola.
Le operazioni, estese all’intero circondario del Verbano Cusio Ossola, hanno portato a diversi risultati operativi. Sul fronte dell’esecuzione penale, i militari hanno dato attuazione a due provvedimenti emessi dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Verbania. Il primo ha riguardato un 58enne, originario del milanese ma domiciliato in città, per il quale è stata disposta la revoca della detenzione domiciliare a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni: l’uomo, infatti, si era più volte allontanato senza giustificato motivo, circostanze accertate anche attraverso i sistemi di videosorveglianza urbana. È stato quindi accompagnato in carcere.
Stessa sorte per un 61enne verbanese, già sottoposto a misura alternativa dell’affidamento terapeutico. Anche in questo caso le numerose violazioni – tra cui l’uso di sostanze stupefacenti, il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza notturna in casa e, da ultimo, gravi minacce rivolte a privati cittadini e autorità locali – hanno portato alla revoca del beneficio e al trasferimento in carcere.
Parallelamente, sono stati effettuati controlli anche sul fronte della sicurezza alimentare. In un’operazione congiunta con i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Torino, sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali nel capoluogo. L’attività ha portato al sequestro di alimenti privi di tracciabilità e all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro. In un caso, a fronte di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate in un locale di ristorazione, l’Asl del Vco ha disposto la sospensione dell’attività accogliendo la proposta avanzata dai militari del Nas.
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