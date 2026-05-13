Controlli straordinari dei carabinieri nel Verbano: quattro segnalati per droga

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Verbania nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi effettuati tra Verbania, Omegna e Gravellona Toce, i militari hanno individuato quattro persone trovate in possesso di droga destinata all’uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati circa 6,5 grammi di hashish e 1,7 grammi di cocaina.

Le persone controllate saranno segnalate alle autorità competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’attività rientra nel piano di monitoraggio e presidio del territorio messo in campo dall’Arma dei carabinieri per rafforzare la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree urbane e ai luoghi maggiormente frequentati.

I controlli, spiegano i militari, proseguiranno anche nelle prossime settimane con servizi mirati e pattugliamenti straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati e al rispetto delle norme.