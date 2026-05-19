Controlli straordinari di polizia a Varese: 118 persone identificate e due denunciati
L’intervento ha coinvolto il Reparto prevenzione crimine di Milano e la Polizia Locale per garantire sicurezza nel centro cittadino
Nel pomeriggio di ieri lunedì 18 maggio, la Polizia di Stato di Varese ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione irregolare e al controllo di alcuni esercizi pubblici del centro cittadino.
L’attività, svolta in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine di Milano e con la Polizia Locale di Varese, ha permesso l’identificazione di 118 persone. Secondo quanto comunica la questura tra i controllati vi erano 69 cittadini stranieri e 41 con precedenti di polizia.
I risultati del controllo
Un uomo, di cittadinanza straniera e irregolare sul territorio, è stato espulso dal territorio nazionale mentre due titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante i controlli sono stati inoltre sequestrati modici quantitativi di sostanze stupefacenti a carico di tre soggetti segnalati per uso personale.
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