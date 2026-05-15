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Convocazione assemblea ordinaria dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Varese

L'assemblea si svolgerà giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16 presso il Centro Congressi Ville Ponti a Varese

villa andrea ville ponti

È stata convocata per giovedì 21 maggio alle ore 16, l’assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Varese. L’incontro si svolgerà nella prestigiosa cornice delle Ville Ponti, nel cuore della città giardino.

L’assemblea sarà aperta a tutti gli iscritti e rappresenta un importante momento di confronto e aggiornamento sulla vita dell’Ordine e sull’evoluzione della professione tecnica nel contesto territoriale e nazionale.

Appuntamento alle ore 16 per la registrazione dei partecipanti mentre l’inizio ufficiale dell’assemblea è previsto per le ore 17.

Clicca e scarica il volantino con il programma

Per gli iscritti saranno riconosciuti n.4 crediti formativi deontologici.

L’appuntamento è alle Ville Ponti, in Piazza Litta 2 a Varese. La sede, facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, offre ampi spazi per garantire il regolare svolgimento dell’assemblea nel rispetto della sicurezza e della partecipazione attiva.

Tutti gli iscritti sono caldamente invitati a prendere parte all’assemblea, contribuendo così alla crescita e al consolidamento del ruolo dell’Ordine sul territorio.

Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti i collaboratori e gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, con particolare riferimento:

  • La Segreteria dell’Ordine
  • La Segreteria dell’Associazione
  • Il Consigliere Per. Ind. Martina Favaro

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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