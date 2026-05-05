Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti del Don Milani di Venegono

Andrea Catella, Nicoló Magnaguagno, Alice Maino, Mattia Giannella saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 6 maggio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.

L’istituto Don Milani di Tradate è un istituto tecnico ma anche un liceo. Nella sede di Venegono Inferiore, infatti, c’è il percorso liceale artistico con gli indirizzi Grafica, Arti Figurative Plastico Pittorico, Architettura e Ambiente e Audiovisivo e Multimediale. Nella sede centrale, invece, c’è l’offerta tecnica: Amministrazione Finanza e Marketing – Management dello Sport, Grafica e Comunicazione, Costruzioni Ambiente e Territori.

Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.

Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Social

Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse

Le puntate precedenti

La puntata del liceo Cairoli di Varese

La puntata del liceo Manzoni di Varese

La puntata del liceo Ferraris di Varese

La puntata dell’IS Geymonat di Tradate

La puntata del’IPC Einaudi di Varese

La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio

La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio

La puntata dell’istituto Stein di Gavirate

La puntata del liceo Sereni di Luino

La puntata del liceo Frattini di Varese

La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende

La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio

La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate

La puntata dei Licei Manfredini

La puntata dell’Itet Daverio Casula Nervi

La puntata dell’Ite Tosi di Busto Arsizio

La puntata dell’Itell Gadda Rosselli di Busto Arsizio

La puntata del Candiani Bausch

La puntata del liceo Curie di Tradate

La puntata dei Licei dei Tigli di Gallarate