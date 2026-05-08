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Corpo senza vita ritrovato in via Sicilia a Varese

Il cadavere apparteneva a un uomo di 72 anni. Non risulterebbero segni di aggressione

Ossola carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel quartiere di Giubiano a Varese le sera di venerdì 8 maggio.

Il corpo senza vita apparterrebbe a un uomo di 72 anni. In base ai primi accertamenti svolti dai carabinieri di Varese, sulla salma non risulterebbero segni di aggressione. Sembrerebbe quindi da escludere la responsabilità di terzi nella morte dell’uomo.

Il ritrovamento è avvenuto in via Sicilia, luogo noto ai camminatori per essere il punto di partenza di passeggiate ed escursioni nei boschi vicini.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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