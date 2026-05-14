Corricogliate 2026, tre percorsi e partenza in parata per la storica manifestazione… in allegria

Domenica 17 maggio torna la “Corricogliate”, storica manifestazione ludico motoria organizzata dal Gruppo Marciatori Cogliate che quest’anno raggiunge la 36esima edizione. L’appuntamento è fissato alle 8.30 con partenza in parata dal Centro Giovanile di via Cardinal Minoretti.

L’iniziativa, conosciuta anche come “Camminata a Cogliate in allegria”, rappresenta un appuntamento sempre apprezzato dagli appassionati di cammino e corsa non competitiva del territorio, con percorsi aperti a partecipanti di tutte le età.

Per l’edizione 2026 saranno disponibili tre differenti tracciati da 8, 14 e 20 chilometri, pensati sia per chi desidera trascorrere una mattinata all’aria aperta in compagnia sia per i partecipanti più allenati.

La partenza avverrà “tucc insema”, tutti insieme, in una grande parata che attraverserà le strade del paese in un clima di festa e condivisione.

La Corricogliate è promossa dal Gruppo Marciatori Cogliate e negli anni è diventata una tradizione che coinvolge famiglie, gruppi sportivi e camminatori provenienti anche dai comuni vicini.

Foto di Daniel Reche da Pixabay