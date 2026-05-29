Corsa contro il tempo all’Ippodromo di Varese: il 4 luglio ripartono le gare in notturna

Una vera e propria corsa contro il tempo per restituire alla città di Varese uno dei suoi storici centri di aggregazione. Dopo essere subentrata nella gestione il primo gennaio, in soli cinque mesi la società Turf & Sport ha ribaltato le sorti dell’Ippodromo Le Bettole.

Galleria fotografica Corsa contro il tempo all’Ippodromo: il 4 luglio ripartono le gare in notturna 4 di 9

I lavori, iniziati a febbraio, sono ormai alle battute finali per consentire l’avvio della stagione estiva in notturna, fissato per il 4 luglio. Un piano di interventi massiccio che, come spiegato dall’amministratore delegato Luigi Rinzivillo, ha concentrato in pochi mesi un cronoprogramma inizialmente pensato su più anni.

Il nodo scuderie

Se i lavori sulle piste e sulle tribune procedono a ritmo serrato, resta ancora aperto e irrisolto il delicato capitolo relativo al comparto delle scuderie dell’ippodromo, una questione complessa che ha recentemente animato anche il dibattito a Palazzo Estense all’interno della Commissione Sport.

Sul punto, l’amministratore delegato Rinzivillo è stato molto chiaro nel definire l’attuale stato di stallo: «Non è cambiato nulla dall’ultima commissione sport – ha dichiarato l’ad di Turf & Sport –. È un tema che è rimasto sul piatto e di cui credo che la politica debba farsi carico».

La rinascita delle tribune e i nuovi centri culturali

I cantieri hanno interessato in primis le infrastrutture destinate al pubblico e agli operatori:

La Tribuna Rossa: È stata completamente riimpermeabilizzata. Al suo interno riapriranno le sale dedicate alla raccolta delle scommesse e un grande bar.

Nuovi spazi associativi: Recuperati i locali dell’ex ristorante “Walk”, che diventerà il Centro Culturale Tenerani, e la “Sala Bridge”, pronta a riaccogliere un’associazione di oltre 200 appassionati che si ritrova settimanalmente.

Palazzina Proprietari: Interamente ristrutturata sotto l’aspetto edilizio ed elettrico, ospiterà gli uffici amministrativi, i servizi igienici e la sauna per i fantini.

Piste pronte e gradite dagli allenatori

La manutenzione delle piste è scattata fin dal 2 gennaio, garantendo la continuità degli allenamenti per i quasi 150 cavalli delle scuderie Olona. In questi giorni si stanno completando gli ultimi tagli e le semine integrative sulla pista in erba, dotata di un nuovo impianto di irrigazione notturna che ha già ricevuto il massimo gradimento da parte degli addetti ai lavori per compattezza e densità del manto. Sulla pista in sabbia è invece in corso la rimozione e lo sbriciolamento dei sassi emersi nel tempo.

L’obiettivo dichiarato è arrivare ad una capienza di 1500 persone tra tribuna e bordo pista.

Verso il primo ippodromo “green” d’Europa

La vera scommessa di Turf & Sport si gioca sul terreno della sostenibilità e dell’accessibilità, puntando alla prima certificazione europea ESG per una struttura di questo tipo.

«Abbiamo installato pedane per le carrozzine dei disabili e dei bambini, paradossalmente mai previste prima – evidenzia Rinzivillo – e rifatto la rete fognaria per il riutilizzo delle acque piovane. Abbiamo inoltre bonificato 6 chilometri di vecchi cavi elettrici inutilizzati e riparato 2 chilometri di tubature idriche che perdevano».

Il prossimo passo architettonico sarà l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della tribuna per fornire energia pulita alla città.

Gestione varesina, tecnologia e sicurezza

La struttura punta a diventare un luogo di ritrovo per famiglie anche al di fuori degli eventi ippici, grazie a un servizio di sicurezza dedicato. L’area ristorazione – che comprende il ristorante “panoramico”, i bar interni e il chiringuito esterno – sarà affidata a gestori locali.

Tutto l’impianto è stato cablato con la fibra ottica per migliorare la trasmissione audio-video interna e remota; sono stati inoltre ripristinati i grandi schermi sulla linea d’arrivo, nelle sale scommesse e nei locali dei fantini. Oltre alle biglietterie, l’area d’ingresso e gli spazi interni ospiteranno stand commerciali, esposizioni e mercatini vintage. L’appuntamento per il primo passaggio dei cavalli alle Bettole è ufficialmente fissato per sabato 4 luglio.