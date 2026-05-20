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“Così abbiamo trasformato l’amore per l’arte di Riccardo Prina in un progetto educativo per i giovani”

Grazie al legame con il territorio varesino, il ricordo di Riccardo Prina diventa un progetto culturale e comunitario per studenti e cittadini

Generico 18 May 2026


L’associazione Amici di Riccardo Prina trasforma l’amicizia e il ricordo in un impegno concreto per la cultura dei più giovani. Nato per onorare la memoria del giornalista e critico d’arte scomparso nel 2010, il sodalizio promuove iniziative che uniscono formazione artistica, curiosità intellettuale e senso di comunità nel territorio varesino.

Durante la puntata del podcast Soci all Time di Radio Materia, condotta da Erika La Rosa, gli ospiti Marco, Chiara, Laura e Orietta hanno raccontato le attività principali del gruppo. «Il nostro obiettivo è trasformare un ricordo personale in un’esperienza condivisa», spiegano, sottolineando come la passione di Riccardo Prina per l’arte, il giornalismo e la fotografia continui a ispirare i progetti dell’associazione.

Giovani e cultura: progetti concreti

L’associazione sostiene la crescita culturale dei ragazzi attraverso diverse iniziative. Tra le più significative:

Concorso di critica d’arte e scrittura: gli studenti del Liceo Classico Cairoli di Varese osservano opere del loro programma scolastico e producono testi critici, racconti o poesie, sviluppando capacità di analisi e riflessione.
Aula multimediale intitolata a Riccardo Prina: punto di riferimento per lezioni e laboratori, promuove strumenti tecnologici per la didattica artistica e culturale.
Progetto “Altitudini”: rassegna di documentari realizzata in collaborazione con il Trento Film Festival, con proiezioni dedicate agli studenti, per avvicinarli al cinema documentaristico.
Premio fotografico internazionale: per dieci anni ha unito scrittura e fotografia, stimolando la creatività e la curiosità visiva dei giovani.

«Vogliamo che i ragazzi si sentano parte di un percorso culturale e umano, non solo spettatori», spiegano i membri dell’associazione, sottolineando l’importanza del legame con il territorio e della condivisione di esperienze.

Partecipazione e comunità

L’associazione finanzia le proprie attività attraverso eventi benefici e manifestazioni pubbliche, aprendo le porte alla cittadinanza. Mostre, proiezioni e concorsi diventano così occasioni per creare comunità, ricordando Riccardo Prina come «una persona curiosa, anticonformista e profondamente legata alla cultura».

Grazie a questa visione, l’associazione riesce a coniugare memoria personale e interesse pubblico, offrendo ai giovani strumenti concreti per avvicinarsi all’arte e alla riflessione critica.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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