CreativArti, il sipario si alza al Teatro Manzoni di Busto Arsizio

La stagione degli spettacoli del P.O.A.P. (Polo ad orientamento artistico e performativo degli Istituti Comprensivi della provincia di Varese) è pronta a partire. Il debutto della rassegna, denominata “CreativArti”, è affidato agli alunni degli istituti IC Bossi e IC Tommaseo, che saliranno sul palco del Teatro Manzoni giovedì 7 maggio.

La rete delle scuole

Il Polo “CreativArti” vede l’IC Bossi di Busto Arsizio nel ruolo di capofila e aggrega altre sei realtà del territorio: l’IC Manzoni di Castellanza, il Carducci di Gavirate, il Dante e il Ponti di Gallarate, oltre ai bustocchi Bertacchi e Tommaseo. Per l’edizione di quest’anno, il filo conduttore scelto dai docenti e dagli studenti è il “colore”, esplorato attraverso diverse discipline: dalla musica al teatro, passando per le arti grafiche, la danza e la linguistica.

Il programma della serata

L’evento inaugurale, intitolato “L’unione dei colori”, metterà al centro il connubio tra musica strumentale e performance corale.

L’apertura sarà dedicata al coro di voci bianche dell’IC Tommaseo, un progetto nato in collaborazione con l’Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona. Sotto la direzione del maestro Luca Orioli e del prof. Francesco Montalbano, i giovani coristi — che comprendono sia alunni della primaria che della secondaria di primo grado — eseguiranno brani come “Armonie di suoni”, “Coro a colori” e “Custodi del mondo”.

A seguire, la scena passerà alla classe 3M dell’IC Bossi, diretta dalla prof.ssa Laura Micciulla, e successivamente alla “Bossi Orchestra”. L’ensemble strumentale proporrà un percorso musicale vario, che spazierà dalle atmosfere agresti della “Pastorale” di Bartok alla vivacità della “Marcinha del carnevale” di Machado. Il programma prevede anche pagine celebri come “Il mattino” di Grieg e i “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, opera che per eccellenza traduce l’arte pittorica in suoni. Non mancherà un’incursione nel repertorio cinematografico con le tonalità “dark” della “Marcia Imperiale” di Star Wars, firmata da John Williams.

I docenti coinvolti

Alla direzione dei diversi brani si alterneranno i docenti dell’indirizzo musicale:

Davide Belosio (violino)

Antonio Grasso (chitarra)

Alessandra Liotta e Marianna Tognin (flauto traverso)

Alessandro Vismara (percussioni)

L’appuntamento del 7 maggio rappresenta solo il primo tassello di un calendario che vedrà protagonisti gli studenti della provincia nelle prossime settimane.