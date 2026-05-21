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Cresce il Centro Sportivo delle Bustecche: il Varese ha acquistato un’altra area

Si tratta della zona adiacente il campo a 7, non sorgerà un altro campo ma una struttura per la crescita del progetto

centro sportivo bustecche

Il Varese Football Club continua a investire sulle strutture per proseguire la crescita della società. Dopo il grande lavoro di riqualificazione del centro sportivo delle Bustecche – che ha compreso anche l’acquisto e il rifacimento completo del campo ex Provincia – e aver messo sul piatto un importante progetto per il centro “Bizzozero” di Viggiù, la società ha acquistato un altro pezzo di terreno adiacente al centro sportivo varesino.

L’area è contigua al campo a 7, delle dimensioni simili a quelle di un campo a 5, ma non verrà destinata ad altri campi. La società, infatti, ha pensato a un edificio che deve però ancora essere definito, non solo progettualmente ma anche in base ai vincoli che devono essere rispettati per quell’area.

Particolare non da trascurare: l’area non è compresa nella concessione con il Comune per le Bustecche, ma – come il campo ex Provincia – è stata direttamente acquistato dal club.

Nei prossimi mesi la società inizierà a programmare e progettare la destinazione dell’area, in ogni caso si tratterà di una struttura che accrescerà ulteriormente il valore del centro sportivo e mettere un altro tassello sulla crescita societaria.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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