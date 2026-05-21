Cresce il turismo su rotaia: 3,3 milioni i passeggeri di Trenord nel 2026

Sono stati 3,3 milioni i passeggeri trasportati da Trenord nei fine settimana e nei giorni festivi dei primi mesi del 2026 verso le mete turistiche lombarde e delle aree di confine. Un dato che indica un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In questo contesto, 27mila persone hanno acquistato i biglietti per le “Gite in treno”, ovvero i pacchetti di Trenord pensati per il tempo libero che uniscono il viaggio su rotaia a giornate di svago, sport, divertimento, arte e cultura. Tra questi clienti, oltre 24mila hanno scelto gli itinerari treno+esperienza , e i laghi – compresi i varesini Maggiore e Ceresio, oltre al Lario, il Garda, l’Iseo– si confermano la meta principale con 17mila titoli di viaggio venduti. I flussi turistici indicano una tendenza alla crescita in vista delle stagioni estiva e autunnale.

«Il treno in Lombardia è un alleato strategico per il turismo e il turismo è un ulteriore volano per convincere sempre più persone a scegliere il treno, tanto più nella regione che registra i più alti volumi di traffico ferroviario – ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord -. Il valore aggiunto sta anche nella sostenibilità, da guardare non solo nell’ottica di emissioni risparmiate, ma anche di traffico ridotto sulle strade, del tempo del viaggio che diventa momento di relax, studio, lavoro, relazione. Lavoriamo intensamente con il territorio per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso le mete più famose e destinazioni meno note; ai clienti offriamo un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e personalizzabile. Le ultime novità? Il biglietto via WhatsApp e l’acquisto tramite WeChat Pay, per i viaggiatori cinesi».

LAVENOO E LE CORSE DAI TRENI STORICI

Il programma per il tempo libero prevede anche dodici corse di treni storici tra aprile e novembre, con partenza da Milano Cadorna e destinazione Como Lago, Laveno Mombello Lago, Novara e Asso. I viaggi si svolgono su un convoglio d’epoca restaurato nel biennio 2021-2022, composto da tre carrozze di prima classe degli anni Venti e trainato da locomotori storici. Tutti i dettagli sulle offerte sono consultabili sulla pagina web dedicata dell’operatore ferroviario.

Per incentivare la scoperta del territorio è disponibile la nuova guida enogastronomica “Fuori stazione”, curata insieme a Lonely Planet. Il volume propone itinerari nei pressi delle fermate ferroviarie servite dall’azienda e si aggiunge ad altre tre pubblicazioni realizzate con la stessa casa editrice, tutte scaricabili gratuitamente dal sito internet della società.