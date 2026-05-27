Crisi climatica tra scienza e territorio, se ne parla nella sede di Solaro del Parco delle Groane

Un confronto aperto tra esperti, amministratori e cittadini per riflettere sulle sfide poste dal cambiamento climatico e sulle possibili risposte da mettere in campo a livello locale. È questo l’obiettivo dell’incontro “Crisi climatica: risposte globali e soluzioni locali”, in programma venerdì 29 maggio alle 21 all’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in via della Polveriera 2 a Solaro.

L’iniziativa è promossa dai Circoli Acli di Baruccana di Seveso, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate e Solaro e punta a creare un momento di approfondimento pubblico su un tema sempre più centrale anche per i territori locali.

Esperti e istituzioni a confronto

Nel corso della serata interverranno Maurizio Maugeri, professore ordinario di Fisica del sistema terra e del clima all’Università degli Studi di Milano; Andrea Checchi, presidente del Parco Sud Milano; Claudio Meroni, presidente del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, e Serena Bellinzona di Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile.

A moderare l’incontro sarà Mario Piuri, presidente della zona Acli Ceriano-Cesano.

L’appuntamento offrirà l’occasione per affrontare il tema della crisi climatica partendo sia dall’analisi scientifica dei cambiamenti in corso sia dalle strategie concrete che enti locali, parchi e comunità possono adottare per ridurre gli impatti ambientali e favorire modelli più sostenibili.

Ambiente e territorio al centro del dibattito

L’incontro si inserisce in un contesto in cui i temi ambientali stanno assumendo un ruolo sempre più importante anche a livello locale, tra ondate di calore, eventi meteorologici estremi e necessità di tutelare aree verdi e biodiversità.

Il confronto promosso dalle Acli vuole quindi stimolare una riflessione condivisa sul rapporto tra crisi globale e azioni territoriali, mettendo al centro il ruolo delle comunità e delle istituzioni nella costruzione di politiche ambientali sostenibili.

L’ingresso alla serata è libero.