Crisi Electrolux, la Lega di Ceriano Laghetto chiede un Consiglio comunale straordinario aperto

La crisi Electrolux arriva anche nell’aula consiliare di Ceriano Laghetto. I consiglieri comunali della Lega Dante Cattaneo, Roberto Leone Crippa e Antonella Imperato hanno chiesto ufficialmente la convocazione di un Consiglio comunale straordinario “aperto” dedicato alla situazione dello stabilimento Electrolux di Solaro e alle possibili ricadute occupazionali sul territorio.

Nel documento presentato dai consiglieri del gruppo di minoranza viene sottolineato come la situazione dello stabilimento di Solaro coinvolga direttamente anche numerose famiglie cerianesi: «La situazione di incertezza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del gruppo non riguarda esclusivamente l’ambito aziendale, ma rappresenta un’emergenza sociale anche per la nostra comunità».

Secondo la Lega, i timori legati al piano di riorganizzazione dell’azienda potrebbero avere effetti significativi non solo nell’area milanese: «Il rischio di ridimensionamenti produttivi o di chiusure di comparti mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro, con un effetto domino che colpirebbe non solo la Città metropolitana di Milano, ma anche il Saronnese e la Brianza».

La proposta avanzata dalla Lega è quella di organizzare un Consiglio comunale aperto, con la possibilità di intervento anche da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.

La richiesta arriva mentre proseguono scioperi e mobilitazioni davanti allo stabilimento Electrolux di Solaro, dopo l’annuncio del piano industriale che prevede migliaia di esuberi in Italia.