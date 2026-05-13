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Crisi Electrolux, la Lega di Ceriano Laghetto chiede un Consiglio comunale straordinario aperto

I consiglieri della Lega chiedono una seduta straordinaria aperta a lavoratori e sindacati per affrontare le possibili ricadute occupazionali sul territorio

Solaro - Electrolux

La crisi Electrolux arriva anche nell’aula consiliare di Ceriano Laghetto. I consiglieri comunali della Lega Dante Cattaneo, Roberto Leone Crippa e Antonella Imperato hanno chiesto ufficialmente la convocazione di un Consiglio comunale straordinario “aperto” dedicato alla situazione dello stabilimento Electrolux di Solaro e alle possibili ricadute occupazionali sul territorio.

Nel documento presentato dai consiglieri del gruppo di minoranza viene sottolineato come la situazione dello stabilimento di Solaro coinvolga direttamente anche numerose famiglie cerianesi: «La situazione di incertezza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del gruppo non riguarda esclusivamente l’ambito aziendale, ma rappresenta un’emergenza sociale anche per la nostra comunità».

Secondo la Lega, i timori legati al piano di riorganizzazione dell’azienda potrebbero avere effetti significativi non solo nell’area milanese: «Il rischio di ridimensionamenti produttivi o di chiusure di comparti mette a repentaglio centinaia di posti di lavoro, con un effetto domino che colpirebbe non solo la Città metropolitana di Milano, ma anche il Saronnese e la Brianza».

La proposta avanzata dalla Lega è quella di organizzare un Consiglio comunale aperto, con la possibilità di intervento anche da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.

La richiesta arriva mentre proseguono scioperi e mobilitazioni davanti allo stabilimento Electrolux di Solaro, dopo l’annuncio del piano industriale che prevede migliaia di esuberi in Italia.

Politica in campo per la Electrolux di Solaro, il Saronnese teme le ricadute occupazionali dei tagli

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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