Cristian Minoggio ed Elias Sangalli stravincono la prima edizione del 100% Mojanchi Trail
Oltre 610 partecipanti tra gare competitive, camminata e mini trail nel weekend outdoor di Mesenzana
Buona la prima per il 100% Mojanchi Trail, che nel weekend del 23 e 24 maggio ha trasformato Mesenzana e i sentieri della Valtravaglia in un grande palcoscenico outdoor tra trail running, natura e spirito di comunità. La manifestazione organizzata da ASD 100% Anima Trail ha fatto registrare numeri importanti già alla sua prima edizione: 410 atleti nelle gare competitive, 150 partecipanti alla Cavojasca Walking Trail, 50 bambini protagonisti del Mojanchino Mini Trail e ben 90 volontari coinvolti lungo il percorso e nell’organizzazione.
Complice un meteo perfetto, gli atleti hanno potuto vivere al meglio un tracciato molto apprezzato per pulizia, segnaletica e varietà tecnica, immerso tra alcuni dei punti più suggestivi delle Valli del Verbano: le trincee della Linea Cadorna, l’Alpe San Michele, il Monte Colonna, il Monte San Martino e l’antico borgo celtico di Cavojasca. Una giornata che ha confermato il forte legame tra sport e valorizzazione del territorio, con sentieri riscoperti e restituiti alla comunità grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti.
Nella distanza regina, la Valli del Verbano Trail da 34 km e 2.450 metri di dislivello positivo, la gara maschile ha preso subito ritmo sui tratti più corribili, prima di esplodere sulle lunghe salite verso il San Martino. A tagliare per primo il traguardo è stato il Campione Europeo di Sky-Ultra 2025 e Campione del Mondo nel 2024, Cristian Minoggio (Sport Project VCO; 3h21’16”), autore di una prova straordinaria e sempre sotto controllo. Alle sue spalle Stefano Rinaldi (Runaway Milano ASD; 3h31’02”) già Campione Italiano, Riccardo Casarotto (3h44’13”), l’australianoDaniel Squires (Annadale Striders; 3h49’58”) e Alessandro Abram (Runaway Milano ASD; 3h56’01”).
Nei 13 kmdella Vallalta Trail successo combattutissimo per Elias Sangalli(100% Anima Trail; 1h20’17”) della Nazionale Giovanile di Skyrunning, che ha avuto la meglio su Mauro Menozzi (5 Cascine Cislago; 1h21’29”) e Jacopo Franzetti (1h22’40”). Ai piedi del podio Giacomo Sangalli (1h24’08”) e Giovanni Borgonovo (1h24’23”).
Anche le gare femminili hanno regalato grande spettacolo sui sentieri della Valtravaglia. Nella 34 km la vittoria è andata ad Aleksandra Garavaglia (Brontolo Bike ASD; 4h43’18”) protagonista di una gara di strategia su un percorso reso impegnativo dal continuo alternarsi di salite tecniche e discese veloci. Seconda posizione per Greta Banfi (4h50’29”), seguita da Francesca Togni (5h00’35”), Caterina Cibibin (ASD InRun; 5h06’20”) e Valentina Paganelli (100% Anima Trail ASD; 5h29’08”).
Nella Vallalta Trail femminile successo per Giorgia Forno (Atletica Saluzzo; 1h34’01”), capace di imporre il proprio ritmo fin dalle prime rampe. Sul podio anche Gloria Mori (Oxygen Triathlon ASD; 1h46’26”) e Lidia Leonardi (100% Anima Trail ASD; 1h48’58”), seguite da Elena Soffia (GS Maratoneti Cassano Magnago; 1h50’17”) e Cecilia Del Carmen Saravia (1h54’01”).
Grande entusiasmo anche per gli eventi collaterali che hanno reso il Mojanchi un vero weekend aperto a tutti. Sabato 23 maggio il centro di Mesenzana si è riempito di bambini grazie al Mojanchino Mini Trail, organizzato in collaborazione con le scuole del territorio e accompagnato da attività di Orienteering e Mountain Bike. Una festa outdoor che ha coinvolto oltre 50 giovani esploratori tra gioco, sport e natura.
Ottima partecipazione anche per la Cavojasca Walking Trail, la camminata non competitiva che ha portato 150 persone alla scoperta dei boschi e degli scorci storici attorno a Mesenzana, con passaggio nell’antico borgo celtico di Cavojasca.
Il Mojanchi Trail ha potuto contare sul supporto delle amministrazioni locali e delle realtà territoriali che hanno creduto nel progetto fin dalla sua nascita. Fondamentale anche il lavoro svolto negli ultimi mesi per la valorizzazione e la manutenzione della rete sentieristica, resa possibile anche grazie al lavoro dei volontari e agli interventi legati al “Bando Itinerari” di Regione Lombardia, che hanno permesso di recuperare tratti storici della Linea Cadorna e importanti punti panoramici attraversati dalla gara.
La manifestazione si è svolta con il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano e dei Comune di Mesenzana, Cassano Valcuvia, Duno, Brissago Valtravaglia e Porto Valtravaglia; con il supporto della Camera di Commercio di Varese e di Varese Sport Commission; è promossa dall’ente di promozione sportiva CSAIn (Centri sportivi aziendali industriali).
ASD 100% Anima Trail ha ringraziato tutti gli atleti, i volontari, le associazioni coinvolte e il Comune di Mesenzana per il supporto e l’entusiasmo dimostrati durante l’intero weekend. Il successo di questa prima edizione rappresenta un punto di partenza importante per un evento che ha già lasciato il segno sui sentieri della Valtravaglia.
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