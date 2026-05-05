Varese News

Varese Laghi

“Cristo è forse diviso?”: il dialogo tra le Chiese di Luino riparte dalla Prima Epistola ai Corinzi

La sala Tolini di Creva ospita un ciclo di letture condivise dedicato all’attualità del messaggio paolino e alla sfida della comunione tra Chiese differenti

crocefisso fede cristiana

L’interrogativo sull’unità e la divisione dei credenti, sollevato duemila anni fa da San Paolo, torna a risuonare nella comunità di Luino attraverso un’iniziativa che mette al centro il confronto tra diverse sensibilità e confessioni della fede cristiana.

La domanda «Cristo è forse diviso?» rappresenta il cardine di un ciclo di quattro incontri ospitati nella Sala Tolini della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, nella frazione di Creva. Gli appuntamenti si svolgono durante i lunedì di maggio, con inizio sempre fissato alle 20:45.

Il testo scelto per l’approfondimento è la Prima Epistola ai Corinzi. Il programma si è aperto il 4 maggio con l’intervento di Marco Gisola, pastore della Chiesa metodista di Luino, dedicato ai primi tre capitoli dell’epistola.

Il lunedì successivo, l’11 maggio, la parola passa a Laura Beltrame, docente di religione della Chiesa cattolica, che analizzerà il concetto di libertà come dono e vocazione attraverso una selezione di brani tratti dai capitoli 5, 7, 8 e 10, sotto il titolo «Fate tutto per la gloria di Dio».

La terza serata, prevista per il 18 maggio, vede la partecipazione di Lidia Maggi e Angelo Reginato, pastori della Chiesa Battista, impegnati a illustrare il significato di «Edificare. Un corpo, una comunità, uno stile di vita», con l’analisi dei capitoli dal 11 al 14.

Il ciclo si conclude il 25 maggio con il contributo di fra Adalberto Piovano, monaco di Dumenza, incentrato sul capitolo 15 e sul tema della resurrezione: «Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti: morire e vivere in Cristo».

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.