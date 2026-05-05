“Cristo è forse diviso?”: il dialogo tra le Chiese di Luino riparte dalla Prima Epistola ai Corinzi
La sala Tolini di Creva ospita un ciclo di letture condivise dedicato all’attualità del messaggio paolino e alla sfida della comunione tra Chiese differenti
L’interrogativo sull’unità e la divisione dei credenti, sollevato duemila anni fa da San Paolo, torna a risuonare nella comunità di Luino attraverso un’iniziativa che mette al centro il confronto tra diverse sensibilità e confessioni della fede cristiana.
La domanda «Cristo è forse diviso?» rappresenta il cardine di un ciclo di quattro incontri ospitati nella Sala Tolini della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, nella frazione di Creva. Gli appuntamenti si svolgono durante i lunedì di maggio, con inizio sempre fissato alle 20:45.
Il testo scelto per l’approfondimento è la Prima Epistola ai Corinzi. Il programma si è aperto il 4 maggio con l’intervento di Marco Gisola, pastore della Chiesa metodista di Luino, dedicato ai primi tre capitoli dell’epistola.
Il lunedì successivo, l’11 maggio, la parola passa a Laura Beltrame, docente di religione della Chiesa cattolica, che analizzerà il concetto di libertà come dono e vocazione attraverso una selezione di brani tratti dai capitoli 5, 7, 8 e 10, sotto il titolo «Fate tutto per la gloria di Dio».
La terza serata, prevista per il 18 maggio, vede la partecipazione di Lidia Maggi e Angelo Reginato, pastori della Chiesa Battista, impegnati a illustrare il significato di «Edificare. Un corpo, una comunità, uno stile di vita», con l’analisi dei capitoli dal 11 al 14.
Il ciclo si conclude il 25 maggio con il contributo di fra Adalberto Piovano, monaco di Dumenza, incentrato sul capitolo 15 e sul tema della resurrezione: «Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti: morire e vivere in Cristo».
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