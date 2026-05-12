Crosio della Valle ricorda i Caduti dell’Arma: il 16 maggio la posa del cippo commemorativo
Nel piazzale antistante il cimitero una cerimonia pubblica con onori istituzionali, interventi delle autorità ed esibizione della Banda di Capolago
Crosio della Valle si prepara a ospitare una cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, quando verrà inaugurato un cippo commemorativo nel cimitero cittadino di via Risorgimento.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Crosio della Valle e la sezione di Gazzada Schianno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione vuole essere un momento di raccoglimento e memoria collettiva, con la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni e della cittadinanza.
Il programma della cerimonia
La mattinata prenderà il via alle 9.45 con lo schieramento e l’afflusso degli invitati nel parcheggio del cimitero di Crosio della Valle. Alle 10 inizierà ufficialmente la cerimonia.
alle 10.05 la resa degli onori alle autorità;
alle 10.10 la scopertura del cippo commemorativo;
alle 10.15 gli onori ai Caduti;
alle 10.20 gli interventi delle autorità presenti;
alle 10.45 gli onori finali alle autorità;
alle 10.50 l’esibizione della Banda di Capolago.
La posa del cippo rappresenta un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo dei militari dell’Arma che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Al termine dell’evento sarà offerto un rinfresco in piazza a tutti i partecipanti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.