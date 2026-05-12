Varese News

Varese Laghi

Crosio della Valle ricorda i Caduti dell’Arma: il 16 maggio la posa del cippo commemorativo

Nel piazzale antistante il cimitero una cerimonia pubblica con onori istituzionali, interventi delle autorità ed esibizione della Banda di Capolago

Generico 11 May 2026

Crosio della Valle si prepara a ospitare una cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, quando verrà inaugurato un cippo commemorativo nel cimitero cittadino di via Risorgimento.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Crosio della Valle e la sezione di Gazzada Schianno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione vuole essere un momento di raccoglimento e memoria collettiva, con la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni e della cittadinanza.

Il programma della cerimonia

La mattinata prenderà il via alle 9.45 con lo schieramento e l’afflusso degli invitati nel parcheggio del cimitero di Crosio della Valle. Alle 10 inizierà ufficialmente la cerimonia.

alle 10.05 la resa degli onori alle autorità;
alle 10.10 la scopertura del cippo commemorativo;
alle 10.15 gli onori ai Caduti;
alle 10.20 gli interventi delle autorità presenti;
alle 10.45 gli onori finali alle autorità;
alle 10.50 l’esibizione della Banda di Capolago.

La posa del cippo rappresenta un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo dei militari dell’Arma che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.  Al termine dell’evento sarà offerto un rinfresco in piazza a tutti i partecipanti.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.