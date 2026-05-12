Crosio della Valle ricorda i Caduti dell’Arma: il 16 maggio la posa del cippo commemorativo

Crosio della Valle si prepara a ospitare una cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, quando verrà inaugurato un cippo commemorativo nel cimitero cittadino di via Risorgimento.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Crosio della Valle e la sezione di Gazzada Schianno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione vuole essere un momento di raccoglimento e memoria collettiva, con la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni e della cittadinanza.

Il programma della cerimonia

La mattinata prenderà il via alle 9.45 con lo schieramento e l’afflusso degli invitati nel parcheggio del cimitero di Crosio della Valle. Alle 10 inizierà ufficialmente la cerimonia.

alle 10.05 la resa degli onori alle autorità;

alle 10.10 la scopertura del cippo commemorativo;

alle 10.15 gli onori ai Caduti;

alle 10.20 gli interventi delle autorità presenti;

alle 10.45 gli onori finali alle autorità;

alle 10.50 l’esibizione della Banda di Capolago.

La posa del cippo rappresenta un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo dei militari dell’Arma che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Al termine dell’evento sarà offerto un rinfresco in piazza a tutti i partecipanti.