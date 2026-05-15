Crugnola a caccia del poker nella Targa Florio. Di Palma super in Valtellina

Dopo avere aperto il Campionato Italiano (CIAR Sparco) con la vittoria sulle strade toscane del Ciocco, Andrea Crugnola si presenta alla Targa Florio come uno degli uomini da battere in quella che è la seconda prova tricolore della stagione. Una gara in programma da oggi – venerdì 15 maggio – sulle strade siciliane delle Madonie, dove negli ultimi anni il pilota di Varese ha costruito una vera e propria egemonia.

Per Crugnola e il navigatore Luca Beltrame la gara siciliana rappresenta un banco di prova importantissimo: oltre al prestigio della corsa più antica del mondo, la Targa assegna infatti punteggio maggiorato e potrebbe già indirizzare la classifica del CIAR. Il pilota di Calcinate del Pesce arriva in Sicilia con il morale alto dopo il successo ottenuto al Rally Il Ciocco, primo centro stagionale conquistato al debutto tricolore con la nuova Lancia Ypsilon Rally2 che lo stesso Andrea ha contribuito a sviluppare.

La Targa Florio è inoltre un vero “terreno di caccia” ideale per il varesino: Crugnola ha vinto le ultime tre edizioni consecutive della gara palermitana (tutte sulla Citroen C3, con Pietro Ometto accanto) e punta ora a un poker che lo farebbe entrare ancora di più nella storia della antichissima manifestazione. Anche le prime indicazioni arrivate dallo shakedown confermano il feeling tra Crugnola e la nuova vettura torinese: il varesino ha chiuso le prove con tempi molto vicini ai principali avversari, mostrando subito competitività.

A contendergli il successo ci saranno soprattutto Simone Campedelli, Roberto Daprà, Bostjan Avbelj e il siciliano Andrea Nucita, in un’edizione che si preannuncia tra le più combattute degli ultimi anni. Daprà in particolare è al comando del CIAR appaiato a Crugnola grazie ai punti ottenuti nella power stage del Ciocco e proverà a mettere a frutto l’esperienze sulle strade del Mondiale che sta disputando a bordo della Skoda Fabia RS, la stessa vettura che userà in Sicilia. La Targa scatta nel primo pomeriggio di venerdì 15 che è la giornata più lunga, con la disputa di ben sette prove speciali. Sabato si ripartirà intorno a mezzogiorno per le ultime tre prove della “Cursa” che terminerà con l’arrivo ufficiale alle 16,15 al campus dell’Università di Palermo.

CLASSIFICA CIAR (dopo 1 gara): 1. CRUGNOLA, Daprà 15; 3. Nucita 11; 4. Campedelli 8; 5. Avbelj 8; 6. Andolfi 5; 7. Rusce 3; 8. Joona 2; 9. Testa 1.

COPPA VALTELLINA, FESTA DIPALMA – Accantonata la delusione per il ritiro al Rally dei Laghi, Giò Dipalma si è tolto una grande soddisfazione nella Coppa Valtellina disputata nello scorso fine settimana e valida come prima prova del campionato CIR Challenger. Il pilota di Malnate, affiancato da “Cobra” sulla Skoda Fabia, si è imposto di strettissima misura sulla Toyota GR Yaris di Marco Signor e Daniele Michi: equipaggi distanziati di soli 8 decimi al traguardo finale.

«Un risultato che è fondamentale per proseguire nel programma – ha detto Dipalma – il team di Gigi Giacobone ci ha dato una vettura perfetta, noi abbiamo solo pensato a interpretare bene il percorso». Con Dipalma e Signor, sul podio, anche Alessandro Re che ha preceduto Albertini e Pinzano. Sesto posto per l’altro “big” varesotto al via, Simone Miele (con Andrea Sassi) che ha preceduto Campedelli.

CLASSIFICA CIR CHALLENGER (dopo 1 gara): 1. DIPALMA 15; 2. Signor 14; 3. Re 11; 4. Pinzano 9; 5. Albertini 8; 6. MIELE 5; 7. Roveta 4; 8. Brega 3; 9. Locatelli 2; 10. Mauri 1.