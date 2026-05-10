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Cuggiono: nella notte auto finisce contro la Cappella della Madonna del Rosario

Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della vettura terminando la corsa contro la cappella senza riportare ferite

incidente cuggiono

Un’auto è finita contro la Cappella della Madonna del Rosario di Pompei nella notte tra sabato e domenica a Cuggiono. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 in via San Rocco, all’altezza del civico 114.

Alla guida del veicolo c’era un giovane di 22 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto terminando la corsa contro la cappella. Il ragazzo è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Inveruno insieme ai colleghi della sede centrale di via Messina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata dall’impatto. Durante le operazioni è stato recuperato anche il dipinto raffigurante la Madonna del Rosario custodito nella cappella.

Presenti anche i Carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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Pubblicato il 10 Maggio 2026
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