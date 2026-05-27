Cultura nel Varesotto, un bando da 180mila euro per far crescere le associazioni del territorio

Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio di Varese rinnovano il proprio impegno a favore del sistema culturale locale con il bando “Cultura Motore di Sviluppo 2026”, con una dotazione complessiva di 180.000 euro destinati alle organizzazioni non profit del territorio attive in ambito culturale.

L’obiettivo è quello di accompagnare gli enti in un percorso di crescita organizzativa, gestionale e comunicativa, sostenendo al tempo stesso progettualità capaci di arricchire l’offerta culturale del Varesotto.

Il bando riconosce la cultura come leva di sviluppo territoriale, un ambito in grado di generare benessere collettivo, rafforzare l’identità locale, promuovere occupazione qualificata e favorire nuove forme di partecipazione. In particolare, l’iniziativa intende sostenere interventi orientati a: incentivare l’innovazione e la qualità dell’offerta culturale; stimolare la diversificazione delle entrate e il fundraising; rafforzare le competenze gestionali, organizzative e comunicative degli enti.

Il bando si articola in due linee di intervento:

La prima, con una dotazione di 140.000 euro, è dedicata ad azioni di capacity building rivolte sia a soggetti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni, sia a realtà che si candidano per la prima volta. La seconda linea, pari a 40.000 euro, è invece pensata per sostenere progettualità culturali alla loro prima edizione, con contributi da 20.000 o 40.000 euro destinati a soggetti che non hanno mai partecipato al bando.

Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, sottolinea: “Questa iniziativa riflette la strategia con cui la Fondazione intende sostenere il territorio: erogazione di risorse ma anche, se non soprattutto, accompagnamento degli enti in percorsi di crescita delle competenze. Il sistema culturale varesino esprime esperienze di qualità. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, così come le sfide. La collaborazione con la Camera di Commercio, vieppiù consolidata negli anni, conferma l’importanza della valorizzazione delle sinergie e delle alleanze istituzionali come strada maestra per affrontare il futuro”.

“Con l’edizione 2026 del bando ‘Cultura e Motore di Sviluppo’, Camera di Commercio rinnova il proprio impegno a favore di un comparto che consideriamo cruciale per il futuro del nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese -. Le organizzazioni culturali oltre che custodire un patrimonio di valori identitari, giocano da sempre un ruolo centrale nella valorizzazione del territorio anche attraverso la produzione di eventi e manifestazioni. Queste attività, capaci di attivare il patrimonio artistico e culturale e di coinvolgere i soggetti locali, generano un profondo impatto economico e sociale. Contribuiscono così al benessere delle persone e allo sviluppo della nostra comunità, trainando comparti strategici collegati, a partire dal turismo e dai servizi connessi.”

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate online tramite il portale Richieste on-Line- RoL della Fondazione Comunitaria del Varesotto, accedendo all’area riservata sul sito www.fondazionevaresotto.it. Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2026