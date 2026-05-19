Cure palliative e terapia del dolore: l’Asst Valle Olona in campo per la Giornata del Sollievo

Promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, focalizzandosi non tanto su una lotta “contro” il dolore, quanto sulle azioni “a favore” della qualità della vita dei pazienti che affrontano patologie inguaribili.

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, l’Asst Valle Olona mette in campo una doppia iniziativa che unisce la sensibilizzazione della cittadinanza alla formazione scientifica dei professionisti sanitari. Sabato a Villa Calcaterra il Giro d’Italia delle Cure Palliative PediatricheIl primo appuntamento in calendario si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 14:30 alle 18:30, negli spazi di Villa Calcaterra in via Magenta 60 a Busto Arsizio.

La struttura ospiterà una tappa del “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, una manifestazione nazionale nata per diffondere la cultura delle cure palliative rivolte ai minori e per ricordare che la fragilità di un bambino è una responsabilità condivisa dall’intera comunità e non un problema privato delle singole famiglie. Il pomeriggio è stato pensato per coinvolgere sia gli adulti che i bambini.

I più piccoli avranno a disposizione un’area ricreativa con attività di pet therapy, arte terapia e letture animate (per la fascia 3-6 anni) curate in collaborazione con l’iniziativa “Nati per leggere”. Per i genitori e i cittadini saranno invece previsti momenti di ascolto, con i racconti di cura di ragazzi e nuclei familiari assistiti nei percorsi domiciliari, affiancati dagli interventi degli operatori sanitari.

Alle ore 15:30 verrà inoltre presentato il volume “Mi chiamo Nicoleta e…sono sempre io”, che affronta il tema delicato del passaggio all’età adulta di una ragazza con bisogni speciali di cura. Le immagini del libro sono state illustrate dagli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio. L’evento, patrocinato dal Comune, è realizzato insieme ad associazioni del terzo settore come Amici di Rossella, Scodinzoland, Edera Odv e Uildm. Il 4 giugno l’incontro formativo per i medici del territorioIl secondo pilastro dell’iniziativa si sposterà sul piano tecnico-scientifico e formativo. Giovedì 4 giugno, dalle ore 19:00 alle 22:00, la Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S.” di via Mentana 24 a Busto Arsizio ospiterà un incontro intitolato “I percorsi di acesso alla Terapia del Dolore e alla Rete Locale di Cure Palliative in ASST Valle Olona”.

La serata – presieduta dalla responsabile scientifica dott.ssa Federica Pozzi (Hospice e Cure Palliative Asst Valle Olona) – si rivolge a medici ospedalieri, medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta e infermieri di famiglia e comunità (IFeC). L’obiettivo del tavolo di lavoro, che vedrà come docenti anche le dottoresse Elena Lepera e Stefania Pedroni , è quello di illustrare i canali di accesso aziendali per la gestione del dolore cronico benigno e definire i criteri per la segnalazione precoce dei bisogni di cure palliative per i pazienti oncologici e non oncologici.

L’Asst Valle Olona ha infatti attivo il Cotesd (Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore), un organismo pluridisciplinare che unisce specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e associazioni con il compito di integrare le cure tra le mura ospedaliere e i diversi setting assistenziali del territorio (residenziale, domiciliare e ambulatoriale). L’evento formativo è gratuito e prevede il rilascio di 3,9 crediti Ecm ; le iscrizioni sono aperte sul sito della Fondazione fino al raggiungimento dei 25 posti disponibili e non oltre il 28 maggio.