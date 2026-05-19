Cuvio ritrova la “sua” Madonnina: restaurata la statua simbolo dell’asilo

Certe immagini restano impresse nella memoria collettiva di un paese. A Cuvio, per tanti bambini diventati poi genitori e nonni, una di queste è senza dubbio la piccola grotta con la statua della Madonna di Lourdes nel giardino dell’asilo “Erminia Maggi”.

Da oltre cinquant’anni il simulacro accoglieva all’ingresso della scuola generazioni di piccoli alunni, diventando nel tempo non soltanto un simbolo religioso, ma anche un pezzo di storia e di identità della comunità. Un luogo semplice, familiare, capace di evocare ricordi d’infanzia e momenti quotidiani vissuti tra le mura della scuola materna.

Con il passare del tempo, però, anche per la Madonnina erano diventati evidenti i segni del tempo. Per questo, approfittando dei lavori di sistemazione e abbellimento dell’area esterna dell’asilo, la direzione della scuola ha deciso di restaurare anche la storica statua.

Determinante il contributo dei volontari e del gruppo “Amici dell’Erminia”. La statua è stata trasferita e affidata alle cure di Melanie, mamma volontaria, che con pazienza e sensibilità ha ritoccato i lineamenti del volto e ridato luminosità ai colori originali.

Nel frattempo i cambiamenti strutturali dell’asilo hanno modificato anche l’ingresso della scuola, e così la Madonnina ha trovato una nuova collocazione vicino all’entrata principale, pronta ancora una volta ad accogliere bambini, genitori e insegnanti.

Venerdì 15 maggio, durante le celebrazioni del mese mariano della Comunità pastorale, don Feliciano Rizzella ha benedetto la nuova cappelletta davanti a numerosi fedeli, famiglie e bambini.

Per ricordare la giornata, la direttrice Rosa Casale insieme alle maestre ha donato ai presenti una piccola decina del rosario colorato realizzata dai bambini durante le attività manuali, accompagnata da un cartoncino con la preghiera dell’Ave Maria.

Un momento semplice ma sentito, che ha restituito alla comunità un simbolo caro a intere generazioni. E la Madonna di Lourdes dell’asilo “Erminia Maggi”, oggi rinnovata, continua a vegliare sui bambini di Cuvio con lo stesso sorriso di sempre.