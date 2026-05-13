Cyber attacchi nel settore industriale: a Gallarate un evento per capire come difendersi

I cyber attacchi non sono più una minaccia lontana riservata alle grandi multinazionali. Colpiscono sempre più spesso anche le piccole e medie imprese industriali, con conseguenze importanti per il business: interruzioni della produzione, perdita di dati sensibili e rischi per la continuità operativa. Per affrontare questo scenario, Valore BF organizza un evento dedicato alla cybersecurity industriale, in programma giovedì 21 maggio, dalle 9.30 alle 13.00, a Gallarate (Viale dell’Unione Europea 18).

L’incontro è pensato per imprenditori e responsabili IT che vogliono comprendere meglio le nuove minacce e acquisire strumenti concreti per proteggere la propria azienda.

Un fenomeno in crescita

Il settore manifatturiero è oggi tra i bersagli preferiti del cybercrime. Le minacce diventano sempre più evolute e difficili da individuare, grazie anche all’uso di strumenti automatizzati e tecniche mirate. Per le imprese, diventa quindi fondamentale adottare strategie di prevenzione e monitoraggio continuo, aumentando la consapevolezza interna sui rischi digitali.

Un evento pratico, con simulazione reale

Proprio per rispondere a queste sfide, l’evento organizzato da Valore BF propone un approccio concreto e operativo. Durante la mattinata i partecipanti potranno assistere a una simulazione reale di attacco ransomware, osservando passo dopo passo cosa accade quando un’infrastruttura aziendale viene colpita: dall’interruzione dei sistemi fino al ripristino dei dati. Un’occasione utile per comprendere non solo i rischi, ma anche le soluzioni.

Dalle vulnerabilità alla prevenzione

Il programma prevede diversi interventi tecnici, tra cui:

l’evoluzione degli attacchi informatici, sempre più automatizzati e supportati dall’intelligenza artificiale

le strategie per individuare vulnerabilità e punti deboli nei sistemi aziendali

le tecniche di monitoraggio per intercettare attività sospette prima che diventino un problema

A guidare gli interventi saranno esperti del settore, tra cui consulenti di cybersecurity, specialisti IT e professionisti di aziende partner.

Un momento di confronto per le imprese

L’iniziativa vuole essere anche uno spazio di confronto diretto tra aziende e specialisti, con posti limitati proprio per favorire l’interazione e il dialogo. Al termine dell’evento è previsto un light lunch, occasione informale per fare networking e condividere esperienze. In un contesto in cui gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e complessi, momenti come questo rappresentano un’opportunità concreta per le imprese del territorio di rafforzare la propria sicurezza e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide digitali.