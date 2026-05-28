Cybersecurity, imprese sempre più esposte agli attacchi: esperti e aziende a confronto a Gallarate

Un attacco ransomware che blocca i server aziendali nel giro di pochi minuti. Dati criptati, sistemi fermi, produzione interrotta, clienti impossibilitati ad accedere ai servizi. Uno scenario che fino a pochi anni fa sembrava lontano e riservato alle grandi multinazionali, ma che oggi riguarda da vicino anche le aziende del territorio. È partendo da questa consapevolezza che Valore BF ha promosso nella propria sede di Gallarate una mattinata di studio e confronto dedicata alla cybersecurity, richiamando numerosi imprenditori, manager e professionisti interessati ad approfondire rischi, obblighi normativi e strumenti di difesa.

L’iniziativa ha affrontato il tema della sicurezza informatica non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche organizzativo e strategico, in un contesto in cui gli attacchi cyber rappresentano sempre più spesso una minaccia concreta alla continuità aziendale.

«Abbiamo ripreso un ciclo di incontri ed eventi presso la nostra sede: siamo molto soddisfatti per la dimostrazione di qualità, per l’affluenza delle aziende, sia nel numero sia per l’interesse dimostrato su un tema complesso, certamente non positivo ma che non può essere evitato», ha spiegato Fabio Bernardini di Valore BF.

Ad aprire la mattinata è stato Emilio Annichiarico, pre sales specialist di Valore BF, che ha delineato il nuovo scenario normativo introdotto dalla direttiva europea NIS2, oggi uno dei principali riferimenti per la sicurezza informatica delle aziende considerate strategiche. Nel suo intervento ha spiegato come il quadro sia profondamente cambiato rispetto al passato: se fino a pochi anni fa la cybersecurity veniva affrontata soprattutto attraverso certificazioni volontarie come la ISO 27001, oggi la normativa europea impone obblighi concreti e responsabilità dirette per le imprese.

La NIS2, ha sottolineato Annichiarico, non deve essere interpretata soltanto come una norma tecnica, ma come una vera norma di governance. Significa che la sicurezza informatica esce dai soli reparti IT per entrare stabilmente nei consigli di amministrazione e nelle direzioni aziendali. La responsabilità della protezione dei sistemi informatici e della continuità operativa coinvolge direttamente amministratori delegati e management, chiamati a pianificare investimenti, controlli e procedure di prevenzione.

Un cambiamento reso necessario da uno scenario in continua evoluzione, nel quale gli attaccanti sfruttano vulnerabilità sempre nuove e colpiscono non soltanto grandi gruppi industriali, ma anche piccole e medie imprese. Per questo motivo la normativa punta soprattutto sulla prevenzione e sulla capacità delle aziende di dimostrare una gestione strutturata del rischio.

Tra gli aspetti approfonditi durante l’incontro anche il ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che ha individuato le aziende strategiche soggette agli obblighi previsti dalla direttiva. Le imprese coinvolte devono registrarsi presso una piattaforma dedicata e rispettare una lunga serie di requisiti tecnici e organizzativi, che comprendono la gestione delle vulnerabilità, il monitoraggio degli accessi, la protezione dei dati e la capacità di risposta agli incidenti informatici.

Annichiarico ha posto particolare attenzione sul tema della supply chain. Oggi, infatti, la sicurezza di un’azienda dipende anche da quella dei propri fornitori strategici: un problema che coinvolga servizi cloud, software gestionali o piattaforme esterne può avere conseguenze dirette sulla continuità operativa dell’impresa principale. Per questo la NIS2 introduce obblighi di controllo, monitoraggio e valutazione anche lungo tutta la catena dei fornitori.

Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti più operativi della cybersicurezza. Tra i pilastri fondamentali rientrano l’asset management, cioè la capacità di conoscere e censire hardware, software e dati presenti in azienda, la gestione delle identità digitali e degli accessi, l’aggiornamento continuo dei sistemi per correggere vulnerabilità e la protezione dei dati tramite crittografia e connessioni sicure.

Uno dei concetti centrali emersi durante la mattinata è stato quello della business continuity. Le aziende, oggi, devono essere in grado non soltanto di prevenire gli attacchi, ma anche di continuare a operare in caso di incidente informatico. Diventano quindi fondamentali sistemi di backup efficaci, copie offline dei dati e simulazioni periodiche di ripristino per verificare la reale capacità di risposta in caso di blocco dei sistemi.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato come le conseguenze di un attacco non siano solo economiche. Oltre alle sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi normativi, un incidente cyber può provocare danni reputazionali molto pesanti, perdita di fiducia da parte dei clienti e interruzioni operative capaci di mettere in difficoltà intere attività produttive.

Il programma è poi proseguito affrontando diversi aspetti specialistici della cybersecurity. Davide Fiori, amministratore unico e senior consultant di Easy Consulting, ha approfondito il nuovo scenario del cyber risk, mentre Simone Fratus, chief technology officer di Orizon Cyber Security, si è concentrato sui limiti delle difese tradizionali e sulle nuove vulnerabilità che colpiscono le imprese.

Roberto Cherubini di Syneto ha parlato delle strategie per prevenire e individuare le vulnerabilità nei sistemi aziendali, mentre Ivano Borroni, chief operating officer della stessa società, ha guidato una simulazione di attacco ransomware, mostrando concretamente le conseguenze che un blocco informatico può generare sull’operatività di un’impresa. Alessia Di Gaeta di HP ha invece posto l’attenzione sul ruolo dei pc e dei dispositivi aziendali come primo perimetro di difesa.

Oltre ai contenuti tecnici, l’incontro si è trasformato anche in un momento di confronto tra aziende del territorio e professionisti della cybersicurezza, creando occasioni di networking su un tema che oggi coinvolge trasversalmente ogni settore produttivo. Un segnale chiaro di quanto la sicurezza informatica sia ormai diventata una priorità non più rinviabile per il sistema economico locale.