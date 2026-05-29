Da Agricola una settimana dedicata alla lavanda tra fiori, colori e workshop creativi

Da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno Agricola Home&Garden di Varese ospita le Giornate della Lavanda: tante varietà in vendita, allestimenti tematici e due laboratori dedicati alla creatività e al verde

C’è una pianta capace di portare subito con sé l’idea dell’estate: è la lavanda, con il suo colore inconfondibile e il profumo che richiama giardini, terrazzi e paesaggi mediterranei. Da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, Agricola Home&Garden dedica a questa pianta una settimana speciale, trasformando il punto vendita di via Pisna a Varese in un piccolo angolo ispirato alla Provenza.

Durante le Giornate della Lavanda sarà possibile scoprire e acquistare diverse varietà della pianta, ciascuna con sfumature, caratteristiche e profumi differenti. Un’occasione per scegliere la lavanda più adatta al proprio giardino o balcone, ma anche per trovare idee utili a portarne colori e fragranze negli spazi di casa.

La lavanda, infatti, non è soltanto una pianta ornamentale: può diventare protagonista di composizioni, decorazioni e piccoli angoli dedicati al relax. Per questo Agricola ha preparato allestimenti e spazi tematici pensati per offrire ispirazioni sull’utilizzo della lavanda nell’arredo outdoor, nella cura della casa e nella creazione di atmosfere estive.

Un acquerello ispirato ai colori della Provenza

Il primo appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle 10 con il workshop creativo “Dipingere la Provenza con gli acquerelli”. Una mattinata dedicata alla natura e alla pittura, durante la quale i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dai colori della lavanda per realizzare un piccolo dipinto ad acquerello. Il laboratorio è pensato anche per chi non ha esperienza: un modo semplice e rilassante per avvicinarsi alla pittura partendo dalle tonalità e dalle suggestioni della fioritura estiva.

Lavanda e aromatiche per terrazzi e balconi

Il secondo incontro si terrà sabato 6 giugno alle 10 con il workshop pratico “Un angolo di Provenza”. I partecipanti potranno creare una composizione mediterranea utilizzando lavanda e piante aromatiche, ideale per arredare terrazzi, balconi o piccoli spazi all’aperto.

Un laboratorio dedicato a chi ama il verde e desidera portare a casa non soltanto una pianta, ma un piccolo progetto da curare e vedere crescere durante l’estate.

Informazioni utili

Le Giornate della Lavanda si svolgeranno da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno da Agricola Home&Garden, in via Pisna 1 a Varese, con orario continuato dalle 9 alle 19.

Per informazioni sui workshop e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Agricola Home&Garden oppure contattare il punto vendita al numero 0332 313145.

Fonte per la verifica delle informazioni: pagina ufficiale dell’evento di Agricola Home&Garden.