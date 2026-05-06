Da Biandronno una passeggiata nella storia della Palude Brabbia con Luigi Zabattini
Domenica 10 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”. La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso Cascina Camilla
Domenica 10 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”, una passeggiata culturale dedicata alla scoperta della Palude Brabbia, delle sue origini e della storia del territorio di Biandronno.
L’iniziativa sarà guidata da Luigi Zabattini, appassionato conoscitore di storia locale, che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso tra racconti, curiosità e testimonianze legate a uno degli ambienti naturalistici più caratteristici della provincia di Varese.
La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno, con una durata stimata di circa due ore. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso Cascina Camilla, in via Isola Virginia 28 a Biandronno. Per chi arriva in auto è consigliato il parcheggio nei pressi di via Papa Giovanni XII al numero 31.
L’itinerario porterà i partecipanti a conoscere meglio l’area della Palude Brabbia e i luoghi che si affacciano verso l’Isola Virginia, intrecciando aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio.
Al termine della passeggiata il Circolo Culturale offrirà una merenda ai partecipanti.
In caso ti tempo avverso verrà rinviata al 17 maggio.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3356437268. L’evento è organizzato dal Circolo Culturale de Biandronn.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.