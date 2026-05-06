Da Biandronno una passeggiata nella storia della Palude Brabbia con Luigi Zabattini

Domenica 10 maggio il Circolo Culturale de Biandronn organizza “A passo lento 2…”, una passeggiata culturale dedicata alla scoperta della Palude Brabbia, delle sue origini e della storia del territorio di Biandronno.

L’iniziativa sarà guidata da Luigi Zabattini, appassionato conoscitore di storia locale, che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso tra racconti, curiosità e testimonianze legate a uno degli ambienti naturalistici più caratteristici della provincia di Varese.

La camminata, pensata per tutti, prevede un tragitto di circa 2 chilometri andata e ritorno, con una durata stimata di circa due ore. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso Cascina Camilla, in via Isola Virginia 28 a Biandronno. Per chi arriva in auto è consigliato il parcheggio nei pressi di via Papa Giovanni XII al numero 31.

L’itinerario porterà i partecipanti a conoscere meglio l’area della Palude Brabbia e i luoghi che si affacciano verso l’Isola Virginia, intrecciando aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio.

Al termine della passeggiata il Circolo Culturale offrirà una merenda ai partecipanti.

In caso ti tempo avverso verrà rinviata al 17 maggio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3356437268. L’evento è organizzato dal Circolo Culturale de Biandronn.