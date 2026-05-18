Da Cabiaglio a Cardano, Pier Vittorio Buffa con Il pane non può aspettare ospite al Circolo Quarto Stato

“Il pane non può aspettare” è il secondo romanzo che il giornalista e scrittore ambienta nel piccolo paese dei monti varesini. A Cardano la presentazione con Dario Marsilio

Un viaggio nella memoria, tra le montagne della Valcuvia e uno dei momenti più delicati della storia italiana: lunedì 18 maggio 2026 alle 21 il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospiterà l’incontro con il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa, autore del romanzo Il pane non può aspettare.

L’evento, organizzato dal circolo di via Vittorio Veneto, vedrà Buffa dialogare con Dario Marsilio, cabiagliese e socio fondatore del Quarto Stato.

Il libro – ambientato negli anni tra il 1938 e l’armistizio – porta il lettore dentro un’Italia attraversata da tensioni profonde, costretta a scegliere da che parte stare lungo “il crinale più fragile della nostra storia”, come si legge nella presentazione dell’incontro. Al centro della narrazione c’è Castello Cabiaglio, piccolo paese della provincia varesina che diventa lo scenario di vicende umane segnate dalla guerra, dalla fame, dalle divisioni e dal coraggio quotidiano.

Pier Vittorio Buffa, giornalista e autore di numerosi lavori dedicati alla memoria storica e civile del Paese, costruisce un romanzo che intreccia storie personali e grandi eventi collettivi, restituendo il clima di un’Italia sospesa tra paura e speranza.

L’appuntamento è per lunedì 18 maggio alle ore 21 nel salone superiore del Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.