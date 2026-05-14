Da Casbeno a Como a piedi, la cooperazione cammina lungo 32 chilometri di storia e natura

Venerdì e sabato dieci camminatori percorreranno a piedi i circa 32 chilometri che separano Varese da Como. Non un’escursione qualunque: è una tappa del progetto Lombardia Coop to Coop, un’iniziativa che unisce il movimento cooperativo attraverso il territorio, usando le gambe come strumento di conoscenza e comunità.

La partenza è fissata dalla Coop di Casbeno a Varese. Il primo giorno si arriverà a Olgiate Comasco passando dal punto vendita di Malnate, il secondo si completerà il tragitto raggiungendo la Coop vicina Camerlata, alle porte di Como.

Il percorso non è solo una questione di chilometri. Uscendo da Varese si attraverserà l’area dell’ex ospedale psichiatrico, oggi sede dell’Università dell’Insubria, uno dei luoghi che meglio racconta la trasformazione della città nel Novecento. Poco dopo i camminatori troveranno i mulini di Gurone, dove l’ingegneria idraulica ha lasciato segni ancora leggibili nel paesaggio. In quel piccolo nucleo di abitazioni si trova anche Casamatta, un hub di Legambiente Varese. A Malnate poi sarà il momento della visita al Birrificio artigianale sociale.

Il tracciato si snoda poi lungo il sedime di due ferrovie dismesse: la Valmorea e la Como-Varese, infrastrutture chiuse negli anni Sessanta che oggi offrono percorsi immersi nel verde, lontani dal traffico, attraverso la Valle del Lanza e il parco delle Sorgenti del torrente Lura. La prima tappa si concluderà a Olgiate Comasco dove il gruppo troverà accoglienza in due strutture di B&B cenando al Circolone del paese.

Da Olgiate Comasco in poi il paesaggio si apre su campi coltivati, vitigni e boschi fitti. Si attraversano Gironico, con la chiesa dei santi Nazaro e Celso, e San Fermo della Battaglia, prima di scendere verso il lago. Un itinerario che, come chi lo ha percorso sa bene, ha la capacità di sorprendere: questo angolo di Lombardia, lontano dalla più battuta Briantea, nasconde una qualità ambientale e storica che non ci si aspetterebbe.

Coop to Coop è un progetto che punta a connettere persone e luoghi attraverso l’esperienza diretta del territorio, mettendo in relazione punti vendita, comunità e paesaggio. La camminata da Varese a Como ne è una delle espressioni più concrete: tre negozi come tappe, e in mezzo tutto il resto.