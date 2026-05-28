Da Castronno alla Calabria in bicicletta: il viaggio di cinque amici si chiude nell’abbraccio di Sangineto
Dopo 1300 chilometri pedalati attraversando l’Italia, Piero, Carmelo, Fabio, Gianni e Marco arrivano a Sangineto e trovano ad accoglierli non solo il mare, ma il calore sincero di un’intera comunità tra musica, sorrisi e amicizia
Mercoledì, dopo circa 1300 chilometri percorsi in bicicletta attraversando l’Italia, Piero, Carmelo, Fabio, Gianni e Marco sono arrivati a Sangineto, meta del loro viaggio partito da Castronno il 21 maggio.
Un’esperienza intensa, fatta di fatica, sorrisi, imprevisti e tanti chilometri condivisi, vissuta con lo spirito semplice che accompagna le amicizie vere e le passioni autentiche.
Ma ciò che ha reso davvero speciale questo viaggio è stato soprattutto l’accoglienza trovata al loro arrivo.
Ad aspettarli non c’era soltanto il mare della Calabria, ma una comunità intera che ha voluto far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza. Il sindaco e il vicesindaco, a nome dell’amministrazione comunale, hanno accolto i cinque amici consegnando loro un riconoscimento che li ha emozionati profondamente.
La Pro Loco, insieme a tanti amici e cittadini, si è adoperata per preparare una giornata piena di calore: musica, cibo, sorrisi e soprattutto quell’atmosfera sincera che solo certi luoghi riescono a trasmettere.
Per Piero, tornare nella sua terra d’origine dopo un viaggio così lungo percorso tutto in bicicletta, ha avuto un significato particolare. Ma ciò che tutti e cinque porteranno con sé sarà soprattutto il modo in cui sono stati accolti: con affetto vero, spontaneo, percepito in ogni gesto e in ogni parola.
“2 ruote… un sogno” era il nome scelto per questa avventura. Oggi, più che l’impresa sportiva, resta il ricordo di giorni condivisi insieme e di un arrivo che difficilmente dimenticheranno.
Perché alcuni viaggi finiscono quando si smette di pedalare. Altri, invece, continuano nei ricordi di chi li ha vissuti e di chi li ha condivisi con tanto affetto.
Sangineto è un borgo meraviglioso, sospeso tra collina e mare, capace di incantare con i suoi panorami ma ancora di più con il calore della sua gente. Un luogo dove ogni vicolo custodisce tradizioni, amicizia e il valore autentico dello stare insieme.
Irene
Da Castronno a Sangineto in bicicletta: cinque amici inseguono le radici e un sogno lungo tutta l’Italia
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