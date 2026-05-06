Da Curiglia al Monte Martica, Fondazione Varese Welcome e CAI presentano la stagione dei trekking
Un viaggio a passo lento tra le bellezze della provincia di Varese con escursioni guidate gratuite che toccano il Monte Lema, il Forte di Orino e la scalinata di Monteviasco
Il territorio varesino si prepara a una stagione di cammini tra natura, storia e tradizioni. Fondazione Varese Welcome, in collaborazione con la sezione di Varese del Club Alpino Italiano (CAI), ha lanciato un programma di otto escursioni guidate che si snoderanno tra maggio e novembre. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio paesaggistico locale, portando escursionisti e turisti alla scoperta di borghi, fortificazioni e vette panoramiche.
Il calendario delle escursioni
Il ciclo di appuntamenti prenderà il via domenica 10 maggio con l’Anello del Monte Lema. Si tratta di un percorso di 16 chilometri che parte da Curiglia e attraversa boschi e alpeggi fino a raggiungere i 1620 metri della vetta. Lungo il tragitto, i partecipanti potranno ammirare le baite settecentesche dell’Alpe Cà del Sasso e i massi incisi dei Leponti, prima di godere del panorama che spazia dal Lago Maggiore alle montagne dell’Ossola.
Le tappe successive toccheranno diverse località della provincia. Il 9 giugno sarà la volta di Besozzo e Cardana, seguiti il 23 giugno da un itinerario ad anello tra Sesto Calende, Taino e Lisanza. Dopo la pausa estiva, il calendario riprenderà il 12 settembre con il sentiero naturalistico da Saltrio al Monte Pravello lungo la Linea Cadorna, mentre il 29 settembre l’escursione si sposterà tra Ganna e Brinzio.
Autunno tra i boschi e borghi antichi
L’offerta prosegue anche nei mesi autunnali, offrendo l’occasione di osservare il mutamento dei colori della natura. Il 13 ottobre è prevista la salita al Forte di Orino, seguita l’8 novembre dalla classica escursione verso Monteviasco, percorrendo la celebre scalinata in selce. La rassegna si concluderà il 29 novembre con una gita sulle pendici del Monte Martica.
Turismo attivo e outdoor
L’iniziativa rientra nelle strategie della Varese Sport Commission per potenziare l’offerta turistica legata allo sport all’aria aperta. Fondazione Varese Welcome sta lavorando per sviluppare pacchetti dedicati non solo al trekking, ma anche al volo libero, al ciclismo, al golf e alla corsa.
Le escursioni sono a partecipazione gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’accompagnamento. Per ogni uscita è necessaria l’iscrizione, da effettuare seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale del CAI Varese, dove è possibile consultare i dettagli tecnici di ogni percorso.
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